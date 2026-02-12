Gobernadora Delfina Gómez incrementa niveles de fuerza de seguridad en el estado

Gobernadora Delfina Gómez incrementa niveles de fuerza de seguridad

Con la integración de 143 nuevos elementos graduados del “Curso de Formación Inicial para la Policía de Proximidad” el cual fue impartido por integrantes de la Guardia y Defensa Nacional, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez incrementa el estado de fuerza en el Estado de México.

Ahora suman 300 hombres y mujeres capacitados en el Centro de Adiestramiento y Evaluación Policial como parte de la coordinación interinstitucional con las fuerzas armadas.

Durante la Ceremonia de Graduación en la Zona Militar 37 en Huehuetoca, Delfina Gómez entregó 119 patrullas y 450 armas a 85 municipios, adquiridas por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, además presenció una demostración del adiestramiento que recibieron los nuevos elementos policiales.

Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad, destacó que el Estado de México mantiene una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto. Señaló que el homicidio doloso disminuyó 48 por ciento de septiembre del 2024 a enero del 2026.

Dijo que, 2025 cerró con una disminución de 25% de los 12 delitos de alto impacto; entre ellos, el robo de vehículo, la extorsión y el secuestro. Además de impulsar las operaciones que trabajan por la seguridad de las familias mexiquenses.

“Seguiremos trabajando cada día para contener el delito y para entregarles buenas cuentas a usted y a toda la sociedad mexiquense”, reiteró el Secretario de Seguridad.