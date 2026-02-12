“Ha bajado el 90% el trabajo”, afirman trabajadoras sexuales; amagan con cerrar Tlalpan en el Mundial

Trabajadoras sexuales amagan con bloquear la movilidad en el Mundial (Jennifer Garlem)

Las trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan siguen luchando contra la ciclovía, que ha provocado la reducción de su trabajo hasta en un 90 por ciento, “no vamos a permitir que haya una buena imagen de la Ciudad de México en el Mundial cuando nos están quitando el pan de la boca”, así lo aseguró a este diario, Barbara, representante de las trabajadoras.

Algunas trabajadoras sexuales llegaron al Congreso de la Ciudad de México a exigir que el Gobierno local cumpla con los apoyos y programas sociales que les prometió desde agosto 2025; de acuerdo con los testimonios, han tenido once reuniones con las autoridades capitalinas y lo único que les dan es, atole con el dedo.

“Hemos sido vulneradas, estigmatizadas y también ignoradas; nos han dado vueltas y vueltas. No nos vamos a quitar de aquí y vamos a bloquear la Calzada de Tlalpan en todo el Mundial”, advirtió.

Barbara detalló que en la Calzada de Tlalpan hay más de cinco mil trabajadoras que se han visto afectadas, sobre todo las adultas mayores; pese a eso, les prometieron sólo 50 despensas y seguros de desempleo para cerca de cinco mil trabajadoras.

“Nunca nos dan una respuesta favorable, según nos iban a dar 50 despensas para miles de trabajadoras; yo sí le contesté: ‘traga tú y tu familia con una despensa’. De cualquier manera, nunca llegó”, comentó.

También denunció que Inés González Nicolás, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina las recibió en diciembre de una manera déspota, “con misoginia y transfobia”.

La reubicación

“Quisieron reubicarnos y nos pusimos más perras que bonitas”, comentó Barbara al explicar que la Calzada de Tlalpan es un punto rosa desde hace más de 50 años y una reubicación es como si pretendieran mover un edificio histórico, “no se puede”, dijo.

Para finalizar dejó claro que, si el Gobierno no cumple con lo que ha prometido, bloquearán ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan durante el Mundial, “y nos van a mandar granaderos, pero no nos importa”, destacó.

“Vamos a dar la peor cara de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México con el Gobierno de Clara Brugada”.

Son recibidas por legisladores

Un grupo de trabajadoras fueron escuchadas por legisladores morenistas, durante la mesa de trabajo, llegaron a un nuevo acuerdo que consta de seis puntos.

Los legisladores de Morena informaron a las manifestantes que el primer punto es hacer un plan con la Secretaría del Trabajo para el programa de desempleo; en segundo punto, es incorporarlas al programa de vales de despensa; también recibirán atención médica en todos los aspectos.

El cuarto punto acordado fue trabajar las reglas para un programa social, en las condiciones que las trabajadoras sexuales requieran”.

Los diputados prometieron recorrer la Calzada de Tlalpan para crear una propuesta de los espacios de las trabajadoras; por último, se comprometieron a revisar los aspectos del trabajo no asalariado y la credencialización de las trabajadoras sexuales.

Pese a los acuerdos, Barbara comentó a Crónica que se mantendrán firmes en bloquear la movilidad en la Calzada de Tlalpan durante el Mundial hasta que las autoridades cumplan con lo prometido.

También mantendrán colocadas, en Calzada de Tlalpan, las lonas con consignas en contra del proyecto y del Gobierno, que mandaron a hacer gracias a una cooperación de todas las trabajadoras sexuales.