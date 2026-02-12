Huixquilucan concluye obra clave y brinda mayor seguridad en Magnocentro

El Gobierno municipal de Huixquilucan terminó con éxito los trabajos de estabilización del talud ubicado en la calle Circuito Empresarial, en el Centro Urbano San Fernando-La Herradura Magnocentro, una intervención que tenía como propósito principal prevenir deslaves y garantizar la seguridad de quienes habitan, trabajan o transitan por esta zona comercial.

La obra entregada corresponde a la tercera y última etapa del proyecto de estabilización, el cual fue necesario tras un desgajamiento ocurrido en 2021 debido a las fuertes lluvias, que dejó en evidencia la vulnerabilidad del terreno y la necesidad de reforzarlo.

La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, encabezó la entrega oficial de esta obra, que contempló la intervención de 2 500 metros cuadrados de talud mediante técnicas de ingeniería especializadas, así como la instalación de 156 anclas y un sistema de drenaje para controlar la presencia de agua subterránea, que es uno de los factores que más debilitan los suelos.

“El objetivo principal de este proyecto fue garantizar que no se presenten nuevos deslizamientos ni riesgos que pudieran poner en peligro la seguridad física de la población, los automovilistas y los peatones”, señaló la presidenta municipal durante la entrega.

El talud, que tiene más de 75 metros de longitud y alrededor de 33 metros de altura, fue reforzado con concreto y con sistemas de sujeción que mejoran su estabilidad estructural a largo plazo. Estos trabajos no solo responden a un riesgo inmediato, sino que forman parte de una estrategia de prevención a futuro.

Inversión y continuidad de obras

La inversión para completar esta etapa superó los 13.3 millones de pesos, recurso que se destinó íntegramente a la obra de mitigación y a garantizar la durabilidad de la estructura, según indicó la dirección general de Infraestructura y Edificación municipal.

Contreras Carrasco destacó que estas acciones son posibles gracias a que el municipio mantiene finanzas sanas, lo que permite atender emergencias y realizar obras prioritarias sin comprometer la estabilidad presupuestaria local.

La presidenta municipal recordó además que, durante 2025, Huixquilucan destinó más de 80 millones de pesos en trabajos de estabilización de taludes en diversas zonas del municipio, como el Parque de Santander, el Paraje El Venado, la avenida Cristóbal Colón y Vista Real, entre otros puntos.

Vecinos de la zona de Magnocentro expresaron su satisfacción por la conclusión de los trabajos, ya que representan mayor tranquilidad y seguridad para quienes viven y laboran en el área comercial, además de permitir la reactivación económica en calles que anteriormente se consideraban de riesgo por el deslizamiento de tierra.

La culminación de esta obra se percibe como un parteaguas para la comunidad, pues no solo resuelve un problema histórico provocado por fenómenos naturales, sino que también refrenda la importancia de implementar acciones de prevención ante contingencias climáticas y riesgos geológicos.

Con esta intervención, Huixquilucan refuerza su compromiso por mejorar la infraestructura urbana y proteger a sus habitantes, así como por continuar con programas integrales que contemplan tanto la seguridad física como la calidad de vida en distintos puntos del municipio.