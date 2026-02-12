Instalan módulos de vacunación contra el sarampión en Tlalnepantla

Con el objetivo de reforzar la protección de la población ante posibles casos de sarampión, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Tlalnepantla anunciaron la instalación de diversos módulos de vacunación en puntos estratégicos del municipio.

Bajo el lema “Módulos de Vacunación contra el Sarampión”, las autoridades informaron que, además de los centros de salud habituales, se habilitaron espacios adicionales para facilitar el acceso a la vacuna en distintas colonias y zonas de alta afluencia.

Los módulos estarán operando en fechas específicas entre el 12 y el 15 de febrero de 2026, con horarios que varían según la sede.

Uno de los puntos habilitados es la Escuela Insurgentes, ubicada en Federación Mexicana de Excursionismo, MZN. 011, Industrial La Presa, donde la vacunación se realizará el 12 de febrero en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

También se instalará un módulo en la Escuela Jaime Torres Bodet, localizada en Comando Alpino MZN. 404 LT.3, el día 13 de febrero, igualmente de 10:00 a 14:00 horas.

La Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla, situada en Avenida Indeco sin número, esquina Avenida del Ferrocarril, en Los Reyes Iztacala, brindará servicio los días 12 y 13 de febrero, con un horario más amplio, de 09:00 a 19:00 horas, lo que permitirá que más personas puedan acudir incluso después de su jornada laboral.

Por su parte, la Explanada ISSEMyM, en Calle Guerrero 27, planta baja, en San Javier, ofrecerá la vacuna el 14 de febrero de 09:00 a 15:00 horas.

El Hospital Regional Tlalnepantla ISSEMyM, ubicado en Avenida Paseo del Ferrocarril número 88, en Los Reyes Iztacala, tendrá jornadas del 12 al 15 de febrero, de 09:00 a 18:00 horas, convirtiéndose en uno de los módulos con mayor disponibilidad de días.

Otros puntos incluyen el Mercado San Agustín, en Calle Volcanes esquina Lázaro Cárdenas, que operará el 14 y 15 de febrero de 09:00 a 14:00 horas; el Pasaje San Javier, en la colonia La Romana, también el 14 y 15 de febrero de 09:00 a 14:00 horas; y el módulo instalado en la zona del Suburbano, en Avenida Mario Colín 4322, Patios de Ferrocarriles, que funcionará el 12 y 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir en las fechas correspondientes y aprovechar la disponibilidad de las dosis. Aunque no se especificó un número límite de vacunas por módulo, se recomienda asistir temprano para evitar largas filas.

La instalación de estos módulos forma parte de las acciones preventivas ante el sarampión, enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar principalmente a niñas y niños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos que no cuenten con su esquema completo de vacunación.

Con esta estrategia, el Gobierno estatal y municipal buscan acercar los servicios de salud a la ciudadanía y facilitar el acceso a la inmunización en espacios cercanos a sus hogares o centros de trabajo, reforzando así la protección comunitaria.

Las autoridades reiteraron que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir brotes y proteger a la población, por lo que invitaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales.