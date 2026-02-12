Instalan siete nuevos Puntos Violeta en Plaza Garibaldi para ampliar red de apoyo a mujeres en Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc instaló siete nuevos Puntos Violeta en Plaza Garibaldi para ampliar la red de espacios seguros para mujeres. Con estas incorporaciones, suman ya más de 380 establecimientos que participan en esta estrategia de prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Los nuevos Puntos Violeta se ubican en establecimientos emblemáticos del corredor turístico y nocturno de Garibaldi, como el Salón Tenampa, Tropicana, Guadalajara de Noche, Bar Gorila, Bar Polo, La Simpatía y el Museo del Tequila y Mezcal.

En estos espacios, el personal recibe capacitación especializada para identificar situaciones de riesgo, brindar contención inicial y activar los protocolos de atención y canalización hacia las instancias correspondientes.

La instalación de estos puntos busca ofrecer atención inmediata a mujeres que lo requieran, así como generar entornos más seguros en espacios públicos de alta concentración.

De acuerdo con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la estrategia Reacción Violeta ha permitido otorgar asesoría y acompañamiento jurídico a mil 218 mujeres en la demarcación, además de brindar mil 692 atenciones psicológicas y gestionar 265 medidas de protección, de las cuales la totalidad fueron concedidas.

Se informó que, del total de asesorías jurídicas, 127 casos derivaron en carpetas judicializadas y 27 en personas imputadas que actualmente se encuentran recluidas.

En paralelo, más de cinco mil personas han sido capacitadas para actuar ante situaciones de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, como parte de un esfuerzo por fortalecer la respuesta comunitaria y la prevención.

Plaza Garibaldi, conocida por su intensa actividad nocturna y su relevancia cultural, concentra diariamente a miles de personas, entre trabajadores, turistas y visitantes. La incorporación de estos nuevos Puntos Violeta busca atender las particularidades de la zona, donde la dinámica social y económica puede generar contextos de mayor vulnerabilidad para las mujeres.

Los establecimientos que forman parte de la red se comprometen a ofrecer un espacio seguro y confidencial, donde las mujeres puedan solicitar ayuda sin ser cuestionadas, recibir orientación inmediata y, en caso necesario, ser canalizadas a servicios de emergencia, atención psicológica, asesoría legal o refugio temporal.

El enfoque de la estrategia Reacción Violeta combina la intervención institucional con la participación de comercios, espacios culturales y centros de convivencia, con el propósito de ampliar la cobertura territorial y facilitar el acceso a la ayuda.

De acuerdo con autoridades locales, la meta es seguir incrementando el número de Puntos Violeta en zonas de alta concurrencia, con énfasis en corredores turísticos, comerciales y de entretenimiento, donde la afluencia masiva y los horarios nocturnos pueden representar mayores riesgos.

En este contexto, la alcaldía señaló que la capacitación continua del personal es un componente central del programa, ya que permite una atención más efectiva y sensible, basada en protocolos claros y con perspectiva de género.

Esta formación incluye la identificación de señales de violencia, primeros auxilios psicológicos, activación de redes de apoyo y coordinación con instancias de seguridad y justicia.