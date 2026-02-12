Metro habilita pago con tarjeta virtual de Movilidad Integrada en toda la red

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro incorporó el uso de la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) como una nueva alternativa para el pago de peaje en toda su red, con lo que las personas usuarias podrán acceder al servicio desde sus dispositivos móviles sin necesidad de portar una tarjeta física.

La nueva modalidad está disponible en los mil 800 validadores de acceso instalados en las 12 líneas del Metro, que diariamente registran alrededor de 4.5 millones de viajes. El organismo busca ampliar las opciones de pago y facilitar el acceso al sistema de transporte más utilizado de la Ciudad de México.

La implementación se realiza en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dependencia encargada del desarrollo tecnológico del sistema. A través de la aplicación oficial App CDMX, las personas usuarias pueden descargar la tarjeta virtual, realizar recargas y consultar su saldo en tiempo real.

De acuerdo con el STC, para activar la tarjeta virtual es necesario descargar la aplicación, seguir el proceso de registro y efectuar una primera recarga mínima de 15 pesos. Posteriormente, el saldo puede incrementarse desde la misma plataforma mediante el sistema de cobro digital CoDi o con tarjetas bancarias de crédito y débito.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que la habilitación de esta modalidad responde a la necesidad de ofrecer mecanismos de acceso más ágiles y acordes con el uso creciente de dispositivos móviles.

Añadió que la digitalización del sistema de pago también busca reducir los tiempos de ingreso, mejorar la experiencia de viaje y fortalecer la seguridad en las transacciones.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ángel Tamariz, destacó que la Tarjeta Virtual MI forma parte de una estrategia de modernización tecnológica enfocada en facilitar la movilidad diaria y en avanzar hacia un sistema de transporte más integrado.

Subrayó que su incorporación permitirá un acceso más rápido y ordenado, además de sentar las bases para futuras mejoras en la interconexión entre distintos medios de transporte.

La tarjeta virtual cuenta con las mismas funciones que la versión física de Movilidad Integrada, por lo que puede utilizarse no solo en el Metro, sino también en los distintos sistemas que conforman la red de transporte público capitalina, como Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús y RTP, entre otros.

Actualmente, esta funcionalidad se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo Android y Huawei. Las autoridades informaron que en una etapa posterior se habilitará también para usuarios de iOS, con el objetivo de ampliar la cobertura y el acceso al servicio.

La incorporación de esta herramienta se suma a otras acciones emprendidas en los últimos años para modernizar el sistema de pago del transporte público en la capital, como la tarjeta única de Movilidad Integrada y la expansión de los puntos de recarga electrónicos.

Estas medidas han buscado disminuir el uso de efectivo, mejorar el control de ingresos y agilizar el tránsito de personas en estaciones con alta afluencia.