Instalan sistema mil de captación pluvial del programa “Escuelas con Agua” en el Edomex

Instalan sistema mil de captación pluvial del programa “Escuelas con Agua” en el Estado de México

Autoridades estatales, federales y representantes de la iniciativa privada conmemoraron la instalación del sistema número mil de captación de agua pluvial del programa “Escuelas con Agua” en la Escuela Primaria “Estela Tizapa Montesino”, ubicada en Valle de Chalco.

En el acto participaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; y representantes de Fundación Coca-Cola y Coca-Cola México.

El programa busca implementar soluciones de abastecimiento de agua en escuelas situadas en zonas con dificultades de acceso al recurso hídrico. De acuerdo con datos presentados durante el evento, en el Estado de México se han instalado 152 sistemas de captación pluvial en 19 municipios, con un alcance superior a 50 mil estudiantes y personal educativo.

Instalan sistema mil de captación pluvial del programa “Escuelas con Agua” en el Estado de México

De acuerdo con las cifras difundidas, estos sistemas han permitido recuperar 3.26 millones de litros de agua de lluvia, volumen equivalente a 326 pipas. Adicionalmente, el gobierno estatal informó la entrega de 220 sistemas de captación pluvial en 65 municipios, en beneficio de 47 mil 908 estudiantes.

Cada sistema tiene una capacidad de captación de hasta 750 mil litros de agua anuales, cantidad que puede cubrir las necesidades de los planteles escolares entre tres y cinco meses. El agua recolectada se utiliza principalmente para sanitarios, limpieza y mantenimiento de áreas comunes.

En el evento, las autoridades destacaron la colaboración entre dependencias gubernamentales, empresas y organizaciones para ampliar el acceso al agua en espacios educativos.