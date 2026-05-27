Flamazo en instalaciones navales en el AICM: Secretaría de Marina explica qué pasó

Flamazo en instalaciones navales del AICM deja elementos navales lesionados; Semar explica qué pasó ( AICM)

Un flamazo registrado al interior de instalaciones navales ubicadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dejó a varios elementos navales con lesiones y quemaduras de diversa consideración, informó la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado emitido este miércoles 27 de mayo.

El incidente ocurrió dentro de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y, de acuerdo con las autoridades, la situación fue controlada de manera inmediata por el propio personal, por lo que descartaron riesgos para usuarios, trabajadores o instalaciones cercanas.

¿Qué pasó en las instalaciones navales del AICM?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el incidente consistió en una flama repentina que presuntamente fue provocada por una acumulación de gas en un área de cocina dentro de las instalaciones navales.

Tras lo ocurrido, personal naval actuó para controlar la situación y evitar mayores afectaciones dentro del complejo aeroportuario.

La dependencia federal precisó que no se registró un incendio de gran magnitud ni existió peligro para las áreas aledañas.

¿Hubo personas lesionadas tras el flamazo?

Como resultado del incidente, algunos elementos navales sufrieron quemaduras y lesiones de diversa consideración.

Semar informó que los afectados recibieron atención inmediata en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica especializada.

Las autoridades señalaron que ninguno de los elementos lesionados se encuentra en estado crítico.

Semar investigará las causas del incidente en el AICM

La dependencia indicó que mantiene un seguimiento puntual sobre la evolución médica del personal involucrado, informó en un comunicado emitido en su cuenta oficial de X.

La Secretaría de Marina informa que, derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina,… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 27, 2026

Además, anunció que realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar con precisión qué originó el incidente dentro de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria.