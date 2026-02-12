¿Olvidaste la tarjeta? El Metro CDMX estrena pago digital: pasos para activarlo Conoce cómo activar tu Tarjeta Virtual MI para que puedas ingresar al Metro de la CDMX desde tu celular (@MetroCDMX)

Ya no necesitarás tu tarjeta física para ingresar al Metro de la CDMX, pues con tu Tarjeta Virtual MI podrás hacerlo desde el celular. Conoce los pasos para activar esta nueva modalidad.

El Metro de la Ciudad de México, junto con la Agencia Digital de Innovación Pública, habilitaron la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) este jueves 12 de febrero, con la que ahora los usuarios podrán realizar la validación de peaje para ingresar al Metro.

Por lo que ahora, si olvidas tu tarjeta del Metro, solamente tendrás que activar tu tarjeta digital en la App CDMX y podrás ingresar sin ningún problema.

Así funciona el nuevo pago digital en el Metro CDMX

Desde la App CDMX, una vez activando tu Tarjeta Virtual MI, le podrás realizar recargas para que puedas ingresar a cualquiera de los medios de transporte de la red de Movilidad Integrada, como el Metrobus, el Cablebús, RTP, Trolebús y Tren Ligero.

Las recargas se hacen desde la misma app, a través de CoDi o con tarjetas de crédito o débito, únicamente agregando los datos de pago.

Cabe señalar que la función para pasar con el celular mediante la Tarjeta Virtual MI los torniquetes del Metro solo está disponible por el momento para sistema Android y Huawei, mientras que el Metro ha anunciado que próximamente estará disponible también para iOS.

Paso a paso: Cómo activar el pago con celular en los torniquetes

Si quieres comenzar a pagar tu entrada al Metro con el celular, estos son los pasos que tienes que seguir para activar tu Tarjeta Virtual MI:

Descargar la App CDMX

Ingresar a tu cuenta Llave MX desde la aplicación

desde la aplicación Dirigirte a la opción “Recarga Tarjeta”, seleccionar la opción “Tarjeta Virtual” y realizar la recarga mínima de saldo de $15 pesos para poder ingresar.

Cabe señalar que tu celular tiene que tener activada la tecnología NFC para permitir el cobro sin contacto cuando acerques tu celular al lector del Metro.

Con estos pasos, podrás ingresar a cualquier medio de transporte de la Movilidad Integrada sin necesidad de contar con tu tarjeta física.