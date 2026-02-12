Opciones de citas románticas en CDMX: lugares buenos, bonitos y baratos para celebrar San Valentín en 2026

Para tener una cita inolvidable en Ciudad de México no necesitas gastar todos tus ahorros; este 14 de febrero 2026 la ciudad ofrece oportunidades únicas para celebrar el amor sin gastar más de 100 pesos por persona.

La clave está en mezclar lo clásico con lo alternativo, lo cultural con lo relajado, y aprovechar cada rincón que la CDMX tiene escondido, así que mantén la mente abierta.

Comparte un picnic en el Bosque de Chapultepec y el Jardín Botánico

El Bosque de Chapultepec es un clásico romántico que no falla: áreas verdes, lagos, caminos largos y rincones perfectos para armar un picnic con tu persona favorita. Lleva tu propia comida, snacks, una manta, flores y crea un ambiente íntimo por menos de 100 pesos.

Una opción dentro del bosque es el Jardín Botánico, ideal para una caminata tranquila y fotos memorables entre plantas exóticas y flores.

Glorieta de los Insurgentes y Condesa Pocket Park

Si prefieres las citas más urbanas pero igual de románticas, un paseo partiendo de la Glorieta de los Insurgentes puede darte opciones increíbles para tomar fotos icónicas.

Si buscan un lugar tranquilo y pintoresco donde platicar, el Condesa Pocket Park es un rincón verde pequeño con bancos y buena vibra ideal para compartir historias y conocerse más.

Museo Jumex

La entrada alMuseo Jumex es generalmente gratuita para el público en general , incluyendo exposiciones temporales y la colección; sin embargo, exposiciones o instalaciones inmersivas especiales pueden requerir boletos con costo, generalmente alrededor de $100 pesos.

Paseo nocturno en bicicleta por San Valentín

La CDMX prepara recorridos nocturnos en bicicleta este febrero, una actividad gratuita que se convierte en una forma activa y diferente de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Celebra con detalles sentimentales por menos

Si además quieres sorprender con un detalle consciente en lugar de caro, estas pueden ser algunas opciones creativas:

¿Recuerdas cuando antes “quemabas” un CD para la persona que te gustaba? Hoy en día, puedes crear una playlist personalizada

Prepara un postre casero

Haz una carta romántica

Romance real a precio amigable

El amor no está en la cantidad de dinero que gastas, sino en la experiencia que compartes. En CDMX por menos de $100 pesos puedes construir momentos que se queden para siempre en tu corazón y el de tu crush. Este San Valentín 2026 haz que tu cita sea única, auténtica y, sobre todo, innolvidable.