Proponen en Congreso CDMX eliminar desechables de un solo uso en comercios

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para hacer obligatorio el uso de trastes reutilizables en establecimientos comerciales de la Ciudad de México, con el objetivo de disminuir la generación de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero.

El legislador promovente, Paulo García, informó que su iniciativa busca eliminar los desechables cuando el consumo se realiza dentro del establecimiento, sin afectar el consumo para llevar.

La medida surge en respuesta a cifras alarmantes en la Ciudad de México, donde se generan aproximadamente 12 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente, de las cuales entre 12 y 15% corresponden a plásticos de un solo uso. En México se consumen más de 23 mil millones de vasos desechables al año.

“Cuando se consume en el establecimiento, los vasos se usan unos minutos y duran siglos en los rellenos”, lamentó el legislador al detallar que se estima que en la capital se venden entre 1 y 1.5 millones de cafés para llevar diariamente, lo que equivale a entre 10 y 30 toneladas de residuos evitables cada día.

Destacó que los vasos están compuestos por papel con recubrimiento plástico, lo que dificulta su reciclaje. Menos del 5% se recicla efectivamente, y más del 80% de los residuos plásticos en la CDMX termina en rellenos sanitarios o llega a drenajes y cuerpos de agua.

La propuesta también tendría beneficios económicos, un establecimiento promedio que vende 300 bebidas diarias gasta entre 164 mil y 328 mil pesos anuales en vasos y tapas desechables.

“El buen café cuida a la ciudad. Nos queremos seguir distinguiendo como una sociedad que cuida del medio ambiente”, afirmó.

La medida colocaría a la Ciudad de México en línea con otras urbes que han implementado regulaciones similares, destacó que en Friburgo, Alemania, se logró una participación del 60 al 70% de los comercios locales en su sistema de vasos reutilizables, reduciendo 12 millones de vasos usados anualmente.

Paulo García aseguró que, si se implementa exitosamente la propuesta, se podrían evitar entre 3 mil 600 y 10 mil toneladas anuales de residuos; así como reducir entre 22 mil y 40 mil toneladas de emisiones de CO₂ al año.