Autoridades mexiquenses rescatan más de 100 animales en Tultepec

Rescate de animales en Tultepec

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), el gobierno del Estado de México participó en la atención y valoración de 102 ejemplares rescatados de un predio en el municipio de Tultepec.

Durante en el operativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó 80 caninos adultos, 10 cachorros, 10 felinos y 2 conejos. En este proceso, la Cepanaf está brindando acompañamiento técnico para la valoración del estado físico de los animales.

De acuerdo con las revisiones por parte de personal especializado, varios ejemplares presentan problemas dermatológicos asociados al aislamiento, así como desnutrición; en el caso de las hembras, se observan signos de descalcificación y desgaste físico por múltiples gestaciones. Las especies fueron trasladadas al Centro de Control Canino de Tultepec, para su resguardo y atención médica.

Además, el gobierno estatal llamó a la ciudadanía a denunciar el maltrato animal y a ejercer una tenencia responsable, garantizando alimentación, atención médica y condiciones dignas para los animales de compañía.

