Caen 3 colaboradores del “Cachetes” de la Anti Unión Tepito

Detenido Colaborador del Cachetes. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Miguel Noeztcetl Meneses Manzano, Daniel Martin Sánchez Jimenez y a Xavier Adrián Berumen Sánchez, colaboradores de Jonathan Rojas Medina, alias “El Cachetes”, líder narcomenudista del cártel “La Anti Unión Tepito”.

En calles de la colonia Morelos, en la esquina de las calles Herreros y Sastrería, estos criminales manipulaban envoltorios como los utilizados para la distribución y comercialización de droga, a bordo de un automóvil color rojo.

Los agentes les pidieron a los hombres que descendieran del vehículo, sin embargo, al bajar emprendieron la huida corriendo, por lo que se inició una persecución.

Metros adelante, los policías los alcanzaron y les hallaron 143 bolsas con marihuana y una bolsa con crystal, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Uno de estos sujetos, el hombre de 22 años de edad, cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público por lesiones por tránsito vehicular en el año 2023.

Días antes, las autoridades dieron un golpe a este grupo criminal, con la detención del “Cachetes”, líder de distribución de droga en la colonia Morelos.

Les aseguraron 10 kilos de marihuana, con la que se pudieran elaborar más de dos mil dosis, para obtener alrededor de 13 mil 700 pesos, y un kilo de crystal que equivale a 400 dosis con un valor de 10 mil pesos.

Este cártel compite con su antagónico, “La Unión Tepito”, por la venta y distribución de droga, extorsión y homicidio.