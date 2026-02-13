Cierre en lateral de Periférico Norte: este es el tramo que resultará afectado desde el 14 de febrero

A partir de este sábado 14 de febrero, los carriles laterales del Periférico Norte, en el municipio de Naucalpan, tendrán cierres parciales debido a trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con el aviso difundido por autoridades locales, la afectación será en el tramo comprendido entre Primero de Mayo y Río San Joaquín, una zona de alta circulación para quienes se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

¿Por qué habrá cierres en la zona?

Las labores forman parte de un programa de mejora vial que contempla la renovación del pavimento para optimizar las condiciones de la superficie, aumentar su durabilidad y mejorar la seguridad de los automovilistas.

¿Cuánto tiempo durarán las obras?

Se estima que los trabajos se prolonguen por varias semanas, por lo que se recomienda a conductores planificar sus recorridos con anticipación y considerar posibles retrasos, sobre todo durante las horas de mayor afluencia.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Ante las afectaciones, se sugiere utilizar vías alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del municipio para conocer avances y posibles cambios en la circulación. Asimismo, se pide manejar con precaución al transitar por la zona intervenida.