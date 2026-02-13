Congreso CDMX realiza el primer foro para crear la Ley de Albergues y Refugios de Animales

Foro para crear ley que regule albergues y refugios de animales

Las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino encabezaron el primer foro para crear la Ley de Albergues y Refugios de Animales.

Durante el evento, el diputado Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, reconoció que en los últimos días el bienestar animal ha estado en el centro del debate público, debido a los casos de maltrato de seres sintientes y a la operación de estos lugares.

Aseguró que con la creación del instrumento legislativo no se busca perseguir ni cerrar espacios, ni tampoco obstaculizar la labor de quiénes dedican su vida a rescatar animales.

Las y los participantes expusieron sus preocupaciones sobre la necesidad de que los órganos reguladores sean independientes; que en la regulación no se incluya a los refugios y albergues de vida silvestre; la importancia de diferenciar entre albergues y refugios, y atender la falta de datos verificables sobre la cantidad de animales protegidos, así como la atención de la salud de los animales.

La diputada Liz Salgado, del PAN, expresó que la regulación de los refugios y las distintas figuras de protección animal debe construirse escuchando a quienes diariamente rescatan a perros y gatos, y se enfrentan a carencias, gestionan donativos y entregan su vida a cuidar a los animales.

Y destacó que lo sucedido en el Refugio Franciscano obliga a reflexionar sobre los vacíos normativos, la falta de información sistematizada acerca de esos lugares y la ausencia de reglas claras para su funcionamiento.

En su turno, el diputado morenista Juan Rubio Gualito insistió en que se debe poner el bienestar animal en el centro de las discusiones para crear un marco jurídico claro para el rescate, albergue y refugio de todo tipo de seres sintientes, entendiéndolos como sujetos de derechos.

“Esto fuera de toda valoración personal, organizativa, política u administrativa”, afirmó el morenista.

El vocero de Morena, Paulo García, detalló ante lo presentes que se discutirá la propuesta enviada por el Gobierno capitalino al Congreso local, junto con otras propuestas de legisladores, de la sociedad civil y activistas, entre otros.

“A nombre del grupo parlamentario de Morena vamos a dar el tiempo y la apertura que sea necesaria para que esta ley camine bien. Toda la conversación que se ha activado en torno al tema ha servido para visibilizar la importancia del trabajo de los rescatistas para garantizar el bienestar animal”, comentó.

La legisladora Diana Barragán, del PT, consideró que en estos espacios de discusión no sólo deben participar animalistas, sino también aquellos que no tienen empatía hacia los seres sintientes, para que conozcan sobre la importancia de protegerlos.

La diputada Luisa Ledesma Alpízar, integrante de Movimiento Ciudadano, afirmó que el Congreso capitalino no busca imponer una propuesta, sino escuchar a todas y todos los interesados, particularmente porque la regulación que se construye no debe enfocarse a los castigos.

Este foro es el primero de cinco, que se organizan con el propósito de escuchar todas las opiniones, propuestas y observaciones de la ciudadanía; el primero fue de carácter general, destinado a escuchar las diversas posturas sobre la materia, y el resto serán temáticos orientados a la construcción de propuestas para una regulación integral.