Delfina Gómez respalda la nueva etapa de la CODHEM

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, avaló la coordinación institucional de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y mencionó que la dignidad humana constituye el eje de la acción pública en la entidad.

“Es tiempo de sumar esfuerzos y de trabajar en equipo para ser corresponsables en el servicio a la sociedad, de trabajar y construir juntos un estado más humanista. Así lo estamos haciendo con la convicción de que debemos fortalecer los valores fundamentales que dan sentido e identidad al ser mexicano y mexiquense”, manifestó Gómez Álvarez.

Dentro de la presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 de la CODHEM, la mandataria hizo hincapié que el respeto a los derechos humanos guía la política social estatal, con prioridad en niñas, niños y adolescentes, mujeres y sectores en situación de vulnerabilidad.

Gómez Álvarez destacó el programa “Mi Escuela es un Espacio Seguro” como una de las acciones para el cuidado de la niñez, prevención social del delito, a la erradicación del acoso escolar y la violencia familiar; los desayunos escolares fríos y calientes a través del Sistema DIF estatal, y la política pública para el bienestar de la primera infancia mediante el SIPINNA.

La funcionaria resaltó el programa Mujeres con Bienestar; el Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades; el Operativo Violeta; el programa Caminemos Seguras en municipios con Alerta de Violencia de Género; así como la apertura del refugio para mujeres de la diversidad sexual en situación de violencia y los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Además, el presidente e la Comisión de Derechos Humanos del Edomex, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, acentuó que la institución mantiene su autonomía y una relación institucional respetuosa con el gobierno estatal, lo que incide en el desempeño público mediante recomendaciones, capacitación y seguimiento a casos, con el objetivo de garantizar una atención cercana, digna y efectiva a la población.

Durante la ceremonia, la gobernadora entregó reconocimientos a siete personas servidoras públicas con más de 30 años de servicio en la CODHEM, acto que reconoce su trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026