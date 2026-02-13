Diputada pide jornadas de vacunación contra el sarampión en penales de la CDMX

Puesto de Vacunación en la estación Cuatro Caminos, del Metro de la CDMX (Jennifer Garlem)

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta, hizo un llamado urgente a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para que se implemente una jornada de vacunación contra el sarampión dirigida a las personas privadas de la libertad, como una medida preventiva de salud pública y de protección a la ciudadanía en general.

Al presentar su propuesta, la legisladora advirtió que los centros penitenciarios no pueden ser vistos como espacios aislados, ya que mantienen un flujo constante de personas externas a través de las visitas familiares, lo que incrementa el riesgo de propagación de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

“Cada persona privada de la libertad puede registrar hasta 10 personas como visita, y aunque solo se permite el ingreso de hasta tres personas simultáneamente, los días de visita generan una movilidad constante entre los centros penitenciarios y la comunidad”, explicó.

Rebeca Peralta aseguró que, en caso de presentarse un brote dentro de los reclusorios, el riesgo no se limita a la población interna, sino que podría extenderse rápidamente a familiares, personal penitenciario y, posteriormente, a la ciudadanía en general.

Y destacó que vacunar a las personas privadas de la libertad también es una medida de protección para quienes visitan los centros, “si se llegara a presentar un brote al interior de los penales, hay una gran posibilidad que éste se propague al exterior debido a las miles de visitas que se registran”, dijo.

Por ello, exhortó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las autoridades de salud de la Ciudad de México a coordinarse de manera inmediata para garantizar esquemas completos de vacunación en todos los centros de reclusión.

“No se trata solo de proteger a quienes están internos, se trata de proteger a sus familias, al personal y a toda la ciudad. La salud pública no tiene muros”, concluyó.