Buscan evitar que inmuebles despojados sean adquiridos con el paso del tiempo

PT busca brindar mayor certeza jurídica a las personas frente al delito de despojo

La bancada del PT en el Congreso local propuso reformar los códigos Penal y Civil de la Ciudad de México para impedir que un inmueble obtenido mediante despojo pueda convertirse, con el paso de los años, en un derecho de propiedad.

La iniciativa busca fortalecer la protección del patrimonio de las familias y establecer mayores mecanismos de certeza jurídica para las personas que son víctimas de este delito.

La diputada proponente de la iniciativa, Jannete Guerrero Maya, señaló que el despojo representa una preocupación creciente para familias y personas adultas mayores.

“Está en nuestras manos hacer todo lo necesario para devolverle a esas familias lo que legítimamente les pertenece”, afirmó.

Detalló que, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre 2019 y 2024 se iniciaron alrededor de 19 mil carpetas de investigación por este delito, mientras que durante el primer semestre de 2026 se abrieron mil 978.

La petista precisó que con su iniciativa se busca establecer en el Código Civil que una posesión originada mediante despojo, violencia, fraude, simulación, suplantación de identidad, falsificación o documentación alterada no pueda convertirse, con el paso de los años, en un derecho de propiedad.

La propuesta también plantea modificar el Código Penal local para que quede expresamente reconocida la posibilidad de devolver el inmueble a la víctima cuando jurídicamente resulte procedente, mediante el mecanismo previsto en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La legisladora sostuvo que con ello se busca evitar que quienes hayan ocupado ilegalmente un inmueble puedan beneficiarse de los años transcurridos para intentar acreditar la propiedad sobre el bien.

“Detrás de cada expediente hay una casa, hay ahorros, hay recuerdos, hay años de trabajo, hay una familia; demostremos que defendemos a las personas y lo que es suyo”, afirmó.