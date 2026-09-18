RTP habilita nueva ruta en pro de la comunidad estudiantil del CCH Sur

Prueba piloto inicia el 21 de septiembre.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) implementará una nueva ruta para trasladar a la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, con el fin de seguir brindando alternativas de movilidad a los habitantes de la capital.

Detalló que el próximo 21 de septiembre se pondrá en marcha la Prueba Piloto de la nueva ruta 40-A, que conectará al CCH Plantel Sur con la estación “Perisur” del Metrobús de la Línea 1, en ambos sentidos.

La operación será de lunes a viernes de 06:00 a 22:00 horas con una tarifa preferencial de 2 pesos por viaje, que podrá pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI); además, se otorgará gratuidad a personas con discapacidad y personas adultas mayores, como parte de una política pública orientada a fortalecer la inclusión, la accesibilidad y la justicia social.

La Secretaría estima que esta nueva opción de traslado beneficiará a alrededor de mil 800 estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diariamente.

La ruta “40-A” contará con un recorrido de más de 3 kilómetros, sin paradas intermedias, y con un periodo de prueba de 60 días hábiles, durante el cual se evaluará el comportamiento del servicio en territorio, la demanda registrada y las condiciones de operación, con el propósito de identificar áreas de oportunidad, así como, de realizar, en su caso, los ajustes necesarios.

Adicionalmente, este nuevo circuito complementará el programa “Camino Seguro: Jóvenes Seguros” de la RTP, mediante el cual actualmente se brinda transporte exclusivo a la comunidad estudiantil del CCH Sur, con rutas que conectan con distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, entre ellas Tasqueña, Universidad y Mixcoac.

La RTP hizo un llamado a la población del CCH Sur y a la comunidad universitaria en general a utilizar la nueva ruta 40-A, una alternativa de movilidad que facilitará la conexión con el Metrobús de la Línea 1, al tiempo que permitirá dejar el automóvil en casa, reducir el número de vehículos en circulación, así como contribuir con una movilidad más eficiente y sustentable.

La Semovi aseguró que con estas acciones se fortalece y garantiza la movilidad a las comunidades educativas para que las personas puedan trasladarse de manera segura, accesible y económica a sus centros de estudio.