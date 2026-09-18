Entre patitas y segundas oportunidades: Metro llevará a sus perritos a jornada de adopción

Una patita de ayuda Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo

Para algunos perros y gatos, las instalaciones del Metro fueron el lugar donde sus vidas cambiaron al lograr ser rescatados. El Centro de Transferencia Canina (CTC), por su parte se ha convertido en el paso previo a encontrar una familia. Este sábado, algunos de estos animales tendrán una nueva oportunidad durante “Una patita de ayuda”, una jornada dedicada al bienestar y la adopción responsable de animales de compañía.

El evento se realizará el 19 de septiembre, de 13:00 a 19:00 horas, en el FARO de Azcapotzalco, ubicado en Cultura Norte, s/n, colonia El Rosario, frente a la estación El Rosario de la Línea 6 del Metrobús. La entrada será gratuita.

Durante la jornada habrá pasarela de adopción, consultas médicas, exhibiciones de adiestramiento canino, proyecciones y conversatorios sobre cuidado y bienestar animal. También se ofrecerán esterilizaciones y vacunas gratuitas a cargo de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), aunque para estos servicios será necesario registrarse previamente.

Una patita de ayuda Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo

El CTC del Metro participará con algunos de los perros que se encuentran bajo su cuidado, con la intención de acercarlos a personas interesadas en brindarles un hogar. El centro recibe principalmente a canes rescatados de zonas de riesgo dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo y trabaja posteriormente en su recuperación y adopción.

En lo que va de 2026, 79 perros han encontrado una nueva familia a través del CTC. Actualmente, el centro alberga 41 perros y ocho gatos, que permanecen bajo cuidado mientras esperan una oportunidad de adopción.

La jornada también tendrá un espacio para quienes quieran ayudar aunque no estén en condiciones de adoptar. Se realizará un acopio de alimentos para animales de compañía y, de manera especial, se recibirán chayotes, calabazas, arroz y avena destinados a un albergue de perros de raza pitbull.

Una patita de ayuda Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo

“Una patita de ayuda” reunirá al CTC, la Secretaría de Cultura capitalina, AGATAN, el Albergue Metzi y establecimientos particulares en una jornada que busca acercar información y servicios a quienes conviven con animales, pero también recordar que adoptar implica asumir un compromiso de cuidado durante toda la vida del animal.

Quienes quieran conocer a los perros del CTC, adoptar o realizar alguna donación pueden acudir directamente a sus instalaciones, ubicadas en Avenida de Las Culturas, sin número, en Azcapotzalco, los 365 días del año, de 10:00 a 17:00 horas.

Para quienes asistan con sus propios animales de compañía a la jornada, las autoridades recuerdan que deberán llevarlos con correa.