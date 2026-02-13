Edomex concentra el 78 por ciento de la producción nacional de rosa

Edomex: mayor productor de rosas

El Estado de México se posiciona como el principal productor de rosas a nivel nacional, al aportar 78 por ciento de la producción del país, con una superficie de 934 hectáreas sembradas de este cultivo y una producción de 51.8 millones de tallos de rosa.

De acuerdo con la Dirección General para un Desarrollo Agropecuario Adaptativo y Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría del Campo, el municipio de Villa Guerrero lidera la producción estatal de rosas con 461 hectáreas, seguido de Tenancingo con 206 hectáreas y Coatepec de Harinas con 110 hectáreas.

Además de las rosas, en la entidad se cultivan otras flores como lilis, gerberas, tulipanes y girasoles, impulsada por el crecimiento del mercado de arreglos florales y del consumo de flores de corte y follajes de relleno.

Cada 14 de febrero se comercializa aproximadamente dos millones de ramos de 25 tallos a un precio que va desde 150 hasta 230 pesos; y la cuarta en importancia para los floricultores, después del Día de las Madres, el Día de Muertos y la temporada decembrina.

A través del Programa “Transformando el Campo”, el gobierno estatal otorgó en el 2025 cerca de 266 apoyos a floricultores con un subsidio de 32 millones de pesos. Los principales beneficios fueron cubiertas plásticas, invernaderos, parihuelas, desbrozadoras y cámaras frigoríficas.

La Crónica de Hoy 2026