Metrópoli

Con 461 hectáreas, el municipio de Villa Guerrero se consolida como el municipio con mayor cultivo de rosas

Edomex concentra el 78 por ciento de la producción nacional de rosa

Por Giovanna Morales Gómez
Edomex: mayor productor de rosas

El Estado de México se posiciona como el principal productor de rosas a nivel nacional, al aportar 78 por ciento de la producción del país, con una superficie de 934 hectáreas sembradas de este cultivo y una producción de 51.8 millones de tallos de rosa.

De acuerdo con la Dirección General para un Desarrollo Agropecuario Adaptativo y Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría del Campo, el municipio de Villa Guerrero lidera la producción estatal de rosas con 461 hectáreas, seguido de Tenancingo con 206 hectáreas y Coatepec de Harinas con 110 hectáreas.

Además de las rosas, en la entidad se cultivan otras flores como lilis, gerberas, tulipanes y girasoles, impulsada por el crecimiento del mercado de arreglos florales y del consumo de flores de corte y follajes de relleno.

Cada 14 de febrero se comercializa aproximadamente dos millones de ramos de 25 tallos a un precio que va desde 150 hasta 230 pesos; y la cuarta en importancia para los floricultores, después del Día de las Madres, el Día de Muertos y la temporada decembrina.

A través del Programa “Transformando el Campo”, el gobierno estatal otorgó en el 2025 cerca de 266 apoyos a floricultores con un subsidio de 32 millones de pesos. Los principales beneficios fueron cubiertas plásticas, invernaderos, parihuelas, desbrozadoras y cámaras frigoríficas.

La Crónica de Hoy 2026

Tendencias