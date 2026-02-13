Encabeza Azucena Cisneros obras para erradicar inundaciones en Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio inicio formal a los trabajos de construcción del colector 12, una infraestructura hidráulica de 1.5 kilómetros que promete poner fin a los recurrentes encharcamientos que por más de dos décadas han afectado a la zona aledaña a Multiplaza Aragón. De acuerdo con las autoridades municipales, la obra representa una inversión superior a los 65 millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de 45 mil residentes de cinco colonias que, durante| años, enfrentaron la indolencia de gestiones anteriores.

Previo al banderazo de salida, la edil realizó un recorrido por la avenida Tero, ubicada en el fraccionamiento Rinconada de Aragón. En el trayecto, Cisneros Coss sostuvo un diálogo abierto con los vecinos, quienes aprovecharon para externar sus principales demandas en materia de infraestructura urbana. Además, la mandataria supervisó personalmente las labores de pavimentación que se ejecutan sobre dicha vialidad, una de las más transitadas por la comunidad.

El proyecto del colector 12 es resultado de un esquema de colaboración público-privada sin precedentes en la zona. Según detalló la alcaldesa, el financiamiento se integra con una aportación de 35 millones de pesos provenientes de empresas como Multiplaza Aragón, Multimodal y el cementerio Jardín Guadalupano, mientras que el gobierno local erogará los 30 millones restantes. Esta sinergia, destacó, permitirá materializar una obra de gran calado que por años fue solo una promesa.

En su intervención, Cisneros Coss explicó que la infraestructura no solo aliviará las inundaciones en el área comercial de Multiplaza Aragón, sino también en puntos críticos como el cementerio y las zonas habitacionales aledañas. “Es una región que merece que no se siga naturalizando la inundación aquí. Va a ser una gran obra gracias a la participación de los empresarios, que en conjunto con el Ayuntamiento reunimos el recurso necesario”, puntualizó.

Las colonias que resultarán directamente favorecidas son Azteca Tercera Sección, Rinconada de Aragón, Polígonos 1 y 2, y La Florida. Sus habitantes han padecido durante aproximadamente 20 años los estragos de las precipitaciones pluviales, viendo cómo sus viviendas y pertenencias resultaban dañadas por el agua, mientras que las pasadas autoridades, denunciaron, nunca atendieron el problema de fondo.

Francisco Reyes Vázquez, titular del organismo de agua Sapase, informó que los trabajos tienen un plazo estimado de ejecución de tres meses. El objetivo central, subrayó, es que antes de que concluya la temporada de lluvias más intensa, los vecinos ya cuenten con un sistema de drenaje pluvial eficiente que les garantice tranquilidad y evite las afectaciones materiales a las que estaban acostumbrados.

La presidenta municipal reconoció que Ecatepec arrastra un “rezago de más de 30 o 40 años” en materia de servicios públicos y urbanización. “Asumimos esa condición, asumimos esa responsabilidad y tenemos que estar a la altura. No venimos a hacer una sola obra, una callecita, como se venían haciendo, venimos hacer obras de magnitud que puedan resolver regiones completas”, afirmó durante su mensaje a los asistentes.

Finalmente, Cisneros Coss enfatizó que su administración representa un parteaguas en la forma de gobernar el municipio. “Vamos a demostrar que se puede terminar con el rezago, vamos a demostrar que se puede sacar adelante a Ecatepec, que se puede vivir con servicios de calidad para que nunca nos vuelvan a timar”, sentenció, dejando claro que por primera vez, dijo, hay un gobierno que antepone el interés colectivo por encima de cualquier beneficio personal.