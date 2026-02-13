Fernando Mercado encabeza entrega de equipamiento 2026 en Magdalena Contreras

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, encabezó la entrega de vehículos, herramientas y equipo tecnológico como parte del programa de equipamiento 2026, con el que la demarcación busca fortalecer su capacidad operativa y mejorar la atención en servicios urbanos y áreas administrativas.

El acto se realizó en la explanada de la alcaldía, donde se presentaron ambulancias, camiones, motocicletas, cuatrimotos, así como equipo de cómputo y herramientas especializadas.

De acuerdo con autoridades locales, estas adquisiciones forman parte de una estrategia para atender rezagos acumulados en años anteriores y reforzar la infraestructura institucional.

Durante el evento, se informó que la compra del nuevo equipamiento derivó de un diagnóstico interno sobre las condiciones en que se recibió la administración. Según lo expuesto por funcionarios, se identificaron problemas como subcontratación en distintas áreas, mantenimiento insuficiente del parque vehicular y carencias de herramientas y vestuario para el personal operativo.

El director general de Administración y Finanzas, Francisco J. Castro Hernández, explicó que durante el primer año de gestión se revisaron las necesidades específicas de cada área para orientar las adquisiciones y priorizar recursos. Indicó que uno de los objetivos fue recuperar unidades que permanecían fuera de servicio, entre ellas un camión tipo vactor destinado a labores de desazolve, que actualmente volvió a operar.

También se detalló que algunos vehículos asignados previamente a funciones administrativas fueron reasignados a tareas operativas, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta en servicios urbanos, protección civil y atención ciudadana. Según la alcaldía, esta medida permitirá reducir la dependencia de servicios subcontratados y fortalecer la capacidad técnica interna.

En materia laboral, autoridades señalaron que se realizó una inversión en vestuario y equipo de protección para trabajadores de campo, además de acciones de mejoramiento en espacios públicos y edificios administrativos, incluidos centros de desarrollo infantil, casas de atención social, consultorios, talleres y espacios culturales bajo responsabilidad de la demarcación.

Como parte del proceso de modernización administrativa, se informó sobre la adquisición de computadoras, impresoras, escáneres y licencias de software con el objetivo de actualizar procesos internos, avanzar en la digitalización de archivos y agilizar trámites para la ciudadanía.

Durante la presentación se mostraron tres ambulancias equipadas para emergencias, dos camiones escolares —que, según datos oficiales, no se habían adquirido desde 2008—, una unidad con canastilla para trabajos en altura, así como motocicletas y cuatrimotos destinadas a labores en zonas de difícil acceso.

El alcalde anunció además la compra de un inmueble donde se proyecta construir la llamada “Casa del Trabajador”, espacio destinado a brindar servicios y apoyos al personal de la alcaldía.