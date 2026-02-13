¿Habrá Doble Hoy no Circula el 14 de febrero? Estos carros no circulan mañana Continúa la contingencia ambiental para este viernes 13 de febrero; conoce cuáles los carros que no podrán circular este 14 de febrero (Galo Cañas Rodríguez y Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Continúa la contingencia ambiental para este viernes 13 de febrero. Conoce cuáles son los carros que no podrán circular este 14 de febrero de mantenerse la contingencia.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado que se mantiene la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México durante la tarde de este viernes 13 de febrero.

Para conocer si habrá Doble Hoy no Circula este 14 de febrero, la CAMe evalúa de manera constante si las condiciones del aire han mejorado y determinan si es posible levantar la contingencia ambiental

Por lo que es importante estar al pendiente de esta institución para conocer cualquier actualización, siendo la próxima a las 8:00 de la noche o antes, si las condiciones cambian.

Por lo tanto, de continuar la contingencia ambiental, aquí te decimos cuáles son los carros que no podrán circular este sábado 14 de febrero.

¿Qué carros no circulan este sábado 14 de febrero?

Para este sábado 14 de febrero, estos son los carros que no circularán debido al programa Hoy No Circula en un horario de las 5:00 am hasta las 22:00 horas, según la Sedema:

Holograma 2 con cualquier terminación de placa

con cualquier terminación de placa Holograma 1, cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8

Mientras que, de continuar la contingencia ambiental y que se aplique el Doble Hoy no Circula este sábado 14 de febrero, estos son los carros que descansarán:

Todos los autos con holograma 2

Todos los carros con holograma 1

Vehículos foráneos

Carros con permisos provisionales

Así como los vehículos administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Mientras que los vehículos eléctricos e híbridos, así como las unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, vehículos que trasladen a personas con discapacidad, motocicletas y servicios urbanos indispensables para el funcionamiento de la ciudad podrán circular sin alguna restricción.

¿Por qué continúa la Contingencia Ambiental en el Valle de México?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la contingencia se mantiene debido a que continúa la influencia del sistema de alta presión que afecta la porción centro del territorio nacional.

Lo que provaca,una estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar, favoreciendo la formación del ozono y su acumulación.