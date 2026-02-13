Huixquilucan invita a participar en las Bodas 2026 con matrimonios civiles gratuitos

El Gobierno Municipal de Huixquilucan, encabezado por la presidenta municipal, la Dra. Romina Contreras Carrasco, lanzó la convocatoria para las Bodas 2026, una ceremonia de matrimonios civiles que se llevará a cabo de manera completamente gratuita el próximo 21 de marzo en el Auditorio Municipal.

La iniciativa busca brindar certeza jurídica a las parejas del municipio que desean formalizar su unión, al tiempo que se promueve la estabilidad familiar y el fortalecimiento del tejido social.

De acuerdo con la convocatoria, la ceremonia se realizará en el Auditorio Municipal, ubicado en la Carretera Huixquilucan–Zacamulpa, kilómetro 1.5, en San Juan Bautista. Las parejas interesadas deberán realizar su inscripción previa en la Oficina del Registro Civil más cercana.

Huixquilucan invita a participar en las Bodas 2026 con matrimonios civiles gratuitos

Requisitos para contraer matrimonio

Las autoridades municipales informaron que las y los contrayentes deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento certificada de ambos.

Clave CURP certificada.

Copia de identificación oficial vigente (INE).

Solicitud de matrimonio, la cual se entrega en cualquier Registro Civil del municipio.

Convenio matrimonial, en el que se especifique el régimen bajo el cual se casarán (Sociedad Conyugal o Separación de Bienes).

El trámite no tendrá costo, como parte del programa impulsado por la administración municipal.

Apoyo adicional para las novias

Además de la ceremonia civil gratuita, el Gobierno de Huixquilucan informó que aquellas mujeres que ya se hayan inscrito y aún no cuenten con vestido de novia podrán agendar una cita en la Dirección General de Servicios Ciudadanos para probarse alguno de los vestidos que han sido donados por otras novias.

Este apoyo busca facilitar la participación de las parejas y contribuir a que el evento sea una experiencia significativa y accesible para todas y todos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 55 5291 3314, extensión 2602, correspondiente a la Dirección General de Servicios Ciudadanos.

El programa Bodas 2026 forma parte de las acciones del gobierno municipal 2025-2027 orientadas a fortalecer el núcleo familiar, brindar seguridad jurídica y acercar servicios públicos a la población.

Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas permiten que más parejas formalicen su unión sin que el costo del trámite sea un obstáculo, especialmente para quienes desean regularizar su situación civil.

El Ayuntamiento reiteró la invitación a las parejas huixquiluquenses a aprovechar esta oportunidad y formar parte de la ceremonia colectiva, que cada año reúne a decenas de contrayentes en un ambiente festivo y familiar.

Con esta convocatoria, Huixquilucan refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la unión, la legalidad y el bienestar social en el municipio.