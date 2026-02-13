IECM pone en operación su nueva Biblioteca Electrónica con descargas en EPUB y audiolibro

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó su nueva Biblioteca Electrónica, plataforma digital que concentra y pone a disposición del público el acervo bibliográfico institucional en distintos formatos, con el objetivo de facilitar su consulta y descarga.

De acuerdo con el organismo, el sistema fue reconstruido para mejorar la navegación y el acceso a los materiales, tanto para consulta académica como para actividades de difusión y educación cívica.

La página principal muestra las novedades editoriales y permite acceder a la ficha de cada obra, donde se detallan datos como autoría, título, editorial, tipo y subtipo de publicación, número de páginas, año de edición, sinopsis e imagen de portada.

A diferencia del esquema anterior, que solo ofrecía descargas en formato PDF, la nueva versión integra archivos en formato EPUB, compatibles con lectores electrónicos, así como audiolibros en formato MP3. Estos últimos pueden reproducirse en distintos dispositivos sin requerir aplicaciones especializadas.

El acervo está organizado por categorías temáticas que incluyen procesos electorales, participación ciudadana, cultura democrática y normativa, entre otras. Cada sección cuenta con subdivisiones que permiten ubicar los materiales de acuerdo con el interés de las personas usuarias.

La plataforma también incorpora un buscador que permite localizar publicaciones por autor, título, año de edición o cualquier otro dato contenido en las fichas descriptivas. Además, cada obra muestra los formatos disponibles para descarga y el número de consultas registradas, lo que ofrece un indicador sobre el interés que despiertan determinados materiales.

Según el IECM, la Biblioteca Electrónica concentra tanto las publicaciones elaboradas por el propio Instituto como otros documentos vinculados con el estudio de la democracia, la participación ciudadana y los derechos político-electorales en la capital del país. Con ello, el organismo busca preservar y difundir el conocimiento generado en el ámbito electoral local.

La Biblioteca Electrónica del IECM se encuentra disponible para consulta remota a través del portal institucional del organismo.