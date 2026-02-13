Morena vs. MC: Gerardo Ulloa aventaja a Juan Zepeda en la carrera por Nezahualcóyotl

La contienda por la alcaldía de Nezahualcóyotl rumbo a 2027 comienza a tomar forma. De acuerdo con la más reciente encuesta de la empresa AIMSA, realizada en febrero de 2026, el morenista Gerardo Ulloa lleva ventaja sobre Juan Zepeda, posible candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

Aunque todavía faltan meses para que inicie formalmente el proceso electoral, los números muestran que la competencia podría centrarse principalmente entre Morena y MC.

Según el estudio, Juan Zepeda es actualmente el político más conocido en el municipio. El 80 por ciento de las personas encuestadas dijeron conocerlo, mientras que Gerardo Ulloa registra un 73 por ciento de reconocimiento.

En cuanto a la opinión que tienen los ciudadanos sobre ellos, ambos presentan niveles similares. Zepeda cuenta con un 69 por ciento de opiniones positivas y Ulloa tiene un 67 por ciento. Es decir, los dos mantienen una imagen favorable ante la mayoría de los habitantes.

Sin embargo, cuando se pregunta directamente por quién votarían para presidente municipal, la situación cambia.

En la pregunta abierta sobre quién les gustaría que fuera el próximo alcalde, Gerardo Ulloa obtiene el 23 por ciento de las preferencias, mientras que Juan Zepeda alcanza el 15 por ciento.

La diferencia se amplía en los escenarios simulados de votación. En un ejercicio tipo “boleta electrónica”, donde aparecen varios aspirantes, Ulloa logra el 30 por ciento de la intención de voto. En cambio, Zepeda se mantiene en 15 por ciento.

Pero el dato más relevante surge en el careo directo entre ambos. En un enfrentamiento uno contra uno, Gerardo Ulloa obtiene el 54 por ciento de las preferencias, frente al 46 por ciento de Juan Zepeda.

Estos números indican que, aunque Zepeda es ampliamente conocido, Ulloa logra convertir mejor su posicionamiento en intención de voto.

La disputa se da en un escenario complicado para Morena en el ámbito local. La gestión del actual alcalde, Adolfo Cerqueda, registra un 66 por ciento de desaprobación, según la encuesta. Entre los principales problemas señalados por la ciudadanía destacan la inseguridad, la falta de agua y los problemas de movilidad.

A pesar de ello, la marca Morena mantiene respaldo en el municipio gracias a la buena imagen de figuras estatales y nacionales. La gobernadora Delfina Gómez cuenta con 60 por ciento de opiniones positivas en Nezahualcóyotl, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum alcanza un 71 por ciento de aprobación.

Este respaldo podría influir en la preferencia hacia un candidato del mismo partido.

Por su parte, Movimiento Ciudadano enfrenta el reto de convertir la popularidad de Juan Zepeda en una estructura política sólida que le permita competir contra Morena, partido que ha mantenido presencia fuerte en el municipio en los últimos años.

Escenario rumbo a 2027

Aunque aún falta tiempo para la elección, los resultados de la encuesta muestran una tendencia clara: Gerardo Ulloa aparece como el perfil más competitivo en este momento.

La contienda podría intensificarse conforme se acerque el proceso electoral, y ambos aspirantes tendrían que reforzar su trabajo territorial y su conexión con la ciudadanía.

Por ahora, los números colocan a Morena con ventaja en Nezahualcóyotl, pero el escenario aún puede cambiar.

La encuesta fue aplicada en vivienda del 2 al 5 de febrero de 2026. Se realizaron 3,800 entrevistas cara a cara. El estudio tiene un nivel de confianza del 97 por ciento y un margen de error de más/menos 2.5 por ciento.