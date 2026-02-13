Vinculan a proceso a Diego “N”, joven que apuñaló a menor en secundaria de Tláhuac

Pelea Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Diego Kevin “N”, joven que apuñaló a Jeremy, el menor de 15 años al exterior de la Secundaria Diurna 324, en la alcaldía Tláhuac, el pasado 12 de febrero.

Diego Kevin “N”, de 14 años, fue imputado por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo.

Asimismo, el juzgador fijó el plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

La tarde del 12 de febrero, Diego Kevin “N” y Jeremy tuvieron una pelea afuera del plantel, el agresor ya esperaba a su víctima antes de que pudiera ingresar al plantel. Aunque al principio únicamente lanzaron agresiones físicas, como golpes, puñetazos y jaloneos, el agresor sacó un cuchillo y se lo clavó en distintas partes del cuerpo, provocándole daños en varios órganos.

Una vez que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron el lugar, solicitaron atención médica para Jeremy, además, detuvieron a Diego Kevin “N”.

El conflicto fue documentado por alumnos del plantel, quienes no tuvieron la intención de detener la pelea.

En un primer momento, Jeremy fue trasladado al hospital de Tláhuac, sin embargo, en ese nosocomio no contaban con la instrumentación para atenderlo, por lo que fue llevado al Hospital Infantil de Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La familia de la víctima acusó que en el Hospital de Tláhuac, el personal de salud no observó que Jeremy tenía siete perforaciones en sus órganos, lo que provocó que su estado se agravara.

Jeremy fue intubado, dada la gravedad de las lesiones que sufrió.

En reclamo, la abuela del joven agredido le exigió a la Fiscalía capitalina que el caso no se clasifique como lesiones, si no como intento de homicidio y que se aplique todo el peso de la ley a Diego Kevin “N”.

Adicionalmente, advirtió que si el agresor obtiene libertad, más víctimas se podrían sumar a sus crímenes.

Padres de familia señalaron que las autoridades no mantienen vigilancia al exterior de la escuela, incluso, señalaron, esta no es la primera pelea que ocurre afuera de la Secundaria Diurna 324, dado que, en octubre del 2025, una niña llamada Nicole fue golpeada por una de sus compañeras, joven que tuvo que ser hospitalizada.