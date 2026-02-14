Capturan a 6 secuestradores en Xochimilco; rescatan a la víctima

Detenidos Secuestradores detenidos. (SSC)

Agentes dela Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a seis secuestradores que mantenían a un joven de 18 años privado de la libertad en un domicilio de la alcaldía Xochimilco.

Los policías lograron liberar a la víctima.

Cuando las autoridades recibieron la denuncia del secuestro, se localizó un inmueble en el que se encontraba, por ello implementaron un dispositivo integral en la zona.

Al llegar al domicilio localizado en la calle Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, los uniformados escucharon ruidos y a una persona que pedía auxilio. Rápidamente ingresaron y resguardaron la integridad física del joven y detuvieron a tres hombres de 14, 21 y 33 años y a una mujer de 29 años de edad.

En tanto, al continuar con las acciones de investigación y seguimiento del caso, de manera simultánea en la calle Felipe Jardines, en la colonia Quiahuatla, en la alcaldía Tláhuac, detuvieron a dos de 20 y 26 años de edad en posesión de 29 envoltorios de una sustancia similar a la cocaína, 27 dosis de marihuana, un teléfono celular y un chip telefónico.

Por lo tanto, los seis criminales detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

En tanto, el joven fue orientado a recibir apoyo legal y psicológico en las instancias del Gobierno de la Ciudad de México, además de que le ofrecieron agua y alimento mientras realizaba su denuncia formal ante las autoridades ministeriales.