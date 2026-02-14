Doble Hoy No Circula este domingo 15 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos no podrán circular (Pexels)

Las autoridades ambientales confirmaron que este domingo 15 de febrero se mantiene activo el programa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que continúan las condiciones de mala calidad del aire. La medida aplica tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México.

El objetivo es reducir emisiones contaminantes mientras persista la contingencia ambiental. Por ello, miles de vehículos deberán suspender su circulación en un horario establecido, y los conductores deberán revisar si su auto está dentro de las restricciones para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan en la CDMX este domingo 15 de Febrero?

En la Ciudad de México, el Doble Hoy No Circula aplica para vehículos con holograma 2, así como autos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7 y 9. La medida busca disminuir la carga vehicular durante la contingencia.

También deben suspender la circulación algunos vehículos con holograma 0 y 00, dependiendo del engomado y la terminación de placa que indiquen las autoridades ambientales. La restricción se mantiene activa en un horario de 05:00 a 22:00 horas.





¿Qué autos descansan en el Edomex por Doble Hoy No Circula este domingo 15 de febrero?

En el Estado de México, la medida aplica en los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Las restricciones son las mismas a las de la capital y alcanzan a autos con holograma 2 y carros y taxis con holograma 1 y terminación de placa 1,3,5,7 y 9.

Los conductores mexiquenses deberán verificar si su unidad se encuentra dentro de los supuestos de restricción, ya que el incumplimiento puede derivar en multas y la remisión del vehículo al corralón.





¿Cuándo termina la restricción vehicular?

El Doble Hoy No Circula se aplica durante todo el domingo en el horario establecido, qué es de 05:00 a 22:00 horas. Sin embargo, la continuidad de la medida dependerá de la evaluación oficial sobre las condiciones atmosféricas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar contratiempos y planear con anticipación sus traslados en la capital y el Estado de México.