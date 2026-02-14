GCDMX arma bodorrio colectivo en el Auditorio Nacional; más de 2 mil parejas se dieron el sí

Más de 2 mil personas se casaron en una ceremonia comunitaria este 14 de febrero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la ceremonia de bodas comunitarias “El Amor Transforma y Construye Comunidad”, en el Auditorio Nacional, donde 2 mil 378 parejas consolidaron su amor de manera colectiva y legal.

“Este gobierno es como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y que acompaña”, expresó Brugada Molina durante la ceremonia, afirmó a todos los asistentes.

Brugada garantizó a las miles de parejas presentes que el Gobierno de la Ciudad de México les respalda, por lo que les invitó a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia.

Asimismo, externó una felicitación de a la diversidad de parejas que decidieron formalizar este día su lazo de amor mediante dicha ceremonia civil.

Al tomar la palabra, la titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, se sumó a la felicitación al señalar que el amor transforma para ser mejores personas, y reiteró que es compromiso del Gobierno de la Ciudad hacer comunidad desde la construcción de nuevos hogares.

“Sabemos que la comunidad empieza en la casa, sabemos que la paz se construye y el amor se construye con comunicación, con confianza, pero, sobre todo, el amor es el que nos hace ser mejores personas. Un aplauso a ustedes que se casan el día de hoy”, expresó.

La juez del Registro Civil de la Ciudad de México, Marsella De la Torre, afirmó que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos y ambas se confieren respeto, igualdad y ayuda mutua.

Resaltó que las decisiones que se tomen dentro del matrimonio deben ser de común acuerdo, y ambos integrantes deben hacer aportaciones económicas, al tiempo que subrayó que las labores del hogar son consideradas por la legislación de la ciudad como una aportación económica para el matrimonio.

“A veces el amor es un dar, en algunos momentos sin esperar recibir, pero hay que dar lo mejor de nosotros para que el amor fluya, el amor florezca, en este tiempo que tanto se necesita el amor”, consideró la representante del Registro Civil.

Para finalizar, la juez Dolores Sánchez tomó la palabra para, de manera oficial, realizar la declaratoria para dar certeza jurídica a las parejas presentes mediante el matrimonio avalado por el Registro Civil.

La ceremonia concluyó con un brindis y la tradicional partida del pastel por parte de las parejas contrayentes, quienes recibieron un fuerte aplauso de las y los demás asistentes, así como del presidium que encabezó el acto civil.