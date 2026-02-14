Golpean a Rojo de la Vega en San Cosme; denuncia a Sánchez Barrios de enviar delincuentes

Pelea Enfrentamiento en Ribera de San Cosme. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, así como su equipo de trabajo, fueron agredidos durante un operativo de reordenamiento de comercio en la avenida Ribera de San Cosme, en los límites de las colonias San Rafael y Santa María la Ribera.

Como es costumbre, la edil encabezó uno de los operativos nocturnos que tienen como finalidad la liberación de banquetas y rescate de espacio público y así evitar que el comercio se desborde en vías de acceso y espacios para peatones.

Días antes, narró la alcaldesa, su equipo de vía pública le notificó a 25 puestos de comerciantes que tenían que retirarse, dado que no contaban con permiso para ocupar las banquetas con puestos. Sin embargo, los vendedores le dijeron que tras una reunión, el Gobierno de la Ciudad de México les autorizó colocarse en la zona, aún cuando la alcaldía es la única autoridad que otorga dichas licencias.

Como segunda advertencia, el pasado 12 de febrero, autoridades de la demarcación les ofrecieron una mesa de trabajo a los comerciantes, sumado a su retiro voluntario, sin embargo, acusó la edil, no asistieron.

Gente cercana a Sánchez Barrios golpearon a Rojo

Al operativo de la noche del 13 de febrero, recorrido al que, según Alessandra, asistiría la Secretaría de Gobierno capitalina, pero no acudieron. Cuando personal de la alcaldía Cuauhtémoc arribó al lugar, un grupo de alrededor de 50 líderes de comerciantes y presuntos delincuentes --- asegurado por Rojo --- enviados por la diputada morenista y expriísta, Diana Sánchez Barrios, golpearon e insultaron al equipo de trabajo de la alcaldía.

Conforme al testimonio de Alessandra Rojo de la Vega, ella se encontraba a bordo de una motocicleta, cuando criminales la tumbaron del vehículo y la golpearon en el rostro, cuello y espalda.

El sitio únicamente era resguardado por algunos elementos de la Policía Auxiliar “Blindar Cuauhtémoc”. Ahí, una mujer llamada Claudia, cercana a Sánchez Barrios, retó a Alessandra a realizar una videograbación de las agresiones. Cuando los ánimos se encendieron, una de las primeras agredidas golpeadas fue Mónica, la secretaria particular de la alcaldesa, quien denunció que fue atacada por cuatro mujeres.

En un video que circula en redes sociales, se observa que Mónica es amenazada por los golpeadores, mientras ella les dice “cálmate”, al mismo tiempo en que es protegida por Rojo de la Vega. De inmediato, más violentadores se sumaron al enfrentamiento, quedando disminuido el grupo del personal de la alcaldía, así como los elementos de seguridad que los acompañaban.

La alcaldesa no huyó del lugar, un colaborador la ingresó a un vehículo para proteger su integridad física, pero los golpeadores no se detuvieron, pues para evitar su escape, rompieron los cristales de la unidad.

La edil descendió del automóvil y una vez más, de manera violenta, sus atacantes la jalaron y golpearon. Tanto los policías como el personal de la alcaldía fueron encapsulados por los agresores. Hombres que usaban gorra, vestían ropa negra y cubrebocas, golpearon con el puño a los trabajadores, que se pueden identificar por la ropa que portaban con los logotipos de la demarcación.

A pocos metros del lugar, más agresores se lanzaron sobre los policías y trabajadores del “corazón de México”; los tiraron y les lanzaban objetos para ahuyentarlos.

Pelea Agresiones que sufrió la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. (Especial)

Acusan inoperancia de la SSC

Indignada y enfurecida, Rojo de la Vega transmitió en sus redes sociales lo sucedido, mientras recorría las calles en busca de los criminales. En su declaración, detalló que mientras se desarrollaba en enfrentamiento caminó hacia el cruce de avenida de los Insurgentes y Ribera de San Cosme, al exterior de la estación del Metrobús Revolución, en busca de alguna patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que les brindara el apoyo.

Rojo acusó que ninguna de estas unidades quiso descender para atender el llamado de emergencia. También, le reclamó a Sánchez Barrios sus acciones, aún cuando, recordó Alessandra, ella fue la única persona que acompañó a su familia durante toda la noche afuera del hospital, cuando sufrió un atentado en el Centro Histórico, en 2024.

A este reclamo se sumó Martha Lilian Chapa Koloffon, directora de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Cuauhtémoc. En palabras de esta funcionaria, le solicitó vía telefónica al subsecretario de la SSC, Elpidio de la Cruz, “Jefe Álamo” que enviara apoyo para detener las agresiones, a lo que, narró la directora, este hombre únicamente le contestó: “¿Y qué quiere que hagamos?" y que le notificaría al secretario de Gobierno, César Cravioto.

Ya en las instalaciones del agencia del Ministerio Público CUAUH-1 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), alrededor de las 23:30 horas, las personas agredidas y la alcaldesa denunciaron a quien resulte responsable de la violencia. Los lesionados fueron atendidos en el hospital.

Hasta las 00:14 horas del 14 de febrero, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) emitió un comunicado en el que expuso que tras un bloqueo de comerciantes en Ribera de San Cosme, los vendedores refirieron que fueron reubicados en esa zona tras ser retirados de la Glorieta de los Insurgentes en el año 2024.

La SECGOB mencionó que en dicho bloqueo estuvo presente Erika Rodríguez, directora de mercados y Esteban Velázquez, ambos de la alcaldía Cuauhtémoc, en ese momento, argumentaron, se acordó sostener una reunión al día siguiente para revisar la documentación que presentarían los comerciantes, sin embargo, aseguraron, no asistió el personal de la demarcación, por lo que los vendedores regresaron a las banquetas de esa vialidad.