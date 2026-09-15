Detectan más de una tonelada de presunta cocaína en cargamento de café en el AICM

binomios caninos

Un cargamento internacional declarado como café tostado y molido fue detectado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con aproximadamente mil 77 kilogramos de un producto identificado preliminarmente como presunta cocaína base, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

El embarque estaba integrado por más de 3 mil bolsas de café y realizaba un tránsito internacional cuando fue identificado durante las labores de revisión y control de la Aduana del AICM.

La detección fue resultado de acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo, además de revisiones no intrusivas y del trabajo de binomios caninos, utilizados para identificar posibles sustancias ilícitas dentro de las mercancías que transitan por la terminal aérea.

De acuerdo con las autoridades, tras la detección se realizaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia localizada. El cargamento quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM y se aseguró la totalidad de la mercancía mientras continúa el proceso para obtener el dictamen técnico definitivo.

Una vez concluido este procedimiento, la sustancia y el embarque serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que la detección permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía e impedir su salida del país. El caso también es investigado como una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita, mediante la incorporación de sustancias ilícitas a productos destinados al comercio internacional.

La operación se realizó de manera coordinada entre Marina y Aduanas, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

El hallazgo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y control de las operaciones de comercio exterior, particularmente mediante herramientas de análisis de riesgo y revisión que buscan detectar posibles actividades ilícitas sin afectar el flujo de mercancías legales.