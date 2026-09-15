Alcalde de Coyoacán encabeza ceremonia del 216 Aniversario de la Independencia de México

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó la ceremonia con motivo del 216 Aniversario de la Independencia de México, donde declaró, ante integrantes del consejo de la alcaldía, directoras y directores generales, personal de estructura, trabajadoras y trabajadores, así como vecinas y vecinos, que honrar a México desde el servicio público significa “actuar con responsabilidad, honestidad y cercanía con la ciudadanía”.

“El patriotismo, desde el gobierno, se demuestra con responsabilidad, honestidad, cercanía, resultados y entender que el poder no es un privilegio, es una responsabilidad”, afirmó

Además declaró que la conmemoración del inicio de la Independencia Nacional representa una oportunidad para recordar que México se construye todos los días desde las instituciones.

“México es grande precisamente porque en él caben distintas ideas, distintas voces, distintas maneras de entender nuestro futuro. La unidad no significa pensar igual, la unidad significa caminar hacia un mismo objetivo: que a México le vaya mejor y que las familias coyoacanenses tengan mejores condiciones de vida”

Señaló que actualmente la Patria se defiende de una manera distinta: “combatiendo la desigualdad, construyendo comunidades más seguras, rechazando la violencia y la discriminación, respetando la ley y generando oportunidades para quienes más lo necesitan”.

Estas declaraciones se han visto plasmadas en el trabajo que se realiza diariamente bajo su administración, para lograr una alcaldía más segura, limpia, ordenada, accesible e incluyente, con mejores servicios públicos y espacios dignos para las familias.

El alcalde cerró su discurso con un llamado a mantener viva la identidad nacional, trabajar unidos sin distinciones políticas para construir un mejor Coyoacán.

“Ser mexicano es estar juntos; ser coyoacanense es trabajar por las familias, siempre del lado de la gente, siempre 24/7, siempre imparables”, concluyó.