“La Independencia no se hereda en automático, se defiende todos los días”, Brugada

Clara Brugada llama a defender la Independencia de México todos los días

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la Independencia de México no es una condición que se hereda de manera automática, sino un principio que debe preservarse y defenderse todos los días. A su vez, llamó a mantener la unidad frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

Previo a la conmemoración de las fiestas patrias, Brugada sostuvo que estas fechas representan una oportunidad para refrendar la defensa de la soberanía nacional y la capacidad del pueblo de México para decidir democráticamente sobre su presente y futuro.

“Hace 216 años, México decidió no arrodillarse ante ningún poder extranjero y ser dueño de su destino. Y esa decisión hoy sigue más viva que nunca”, afirmó.

La mandataria capitalina señaló que, ante cualquier intento injerencista, México debe permanecer unido en defensa de su soberanía y en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“México es un país libre, soberano e independiente; no es patio trasero, ni protectorado ni colonia de nadie. México no recibe órdenes del extranjero”, enfatizó.

Brugada subrayó que la defensa de la Independencia requiere la participación de una sociedad capaz de decidir sobre su propio destino, por lo que consideró que el significado de esta conmemoración trasciende la fecha histórica.

“El Grito es memoria y, al mismo tiempo, una promesa que cada generación renueva con unidad y patriotismo. Hoy más que nunca, el Grito del 15 de septiembre, que da nuestra presidenta, nos recuerda que hay que defender la soberanía.

“Cuando millones de voces respondemos, juntas esas voces todas: ¡Viva México!, estamos diciendo también: en México gobierna el pueblo. En México es el pueblo quien decide su destino y México no se somete a nadie... ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva nuestra soberanía y que viva siempre México!“.