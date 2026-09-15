Decomisan 439 kilos de pirotecnia en estaciones del Metro en fiestas patrias

Operativo Pirotecnia asegurada. (SSC)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informaron que como resultado del operativo “Cero Pirotecnia”, del 1 al 14 de septiembre fueron asegurados 439 kilogramos de pirotecnia en estaciones de la Red.

El dispositivo, que se implementará hasta el 16 de septiembre, tiene como finalidad prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas usuarias durante las fiestas patrias.

Informaron que la SSC y el STC Metro trabajan de manera conjunta en estas acciones, con la participación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con personal de Seguridad Institucional del organismo.

El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 Líneas de la Red, con atención prioritaria en Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, consideradas estaciones estratégicas para prevenir el traslado de estos artículos.