Lleva Gobierno de Naucalpan servicios médicos gratuitos a Presa Totolinga

El Gobierno de Ciudad Naucalpan llevó el programa “Impulsando tu Salud” a la comunidad de Presa Totolinga, en la colonia Los Cuartos 2ª Sección, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos directamente a la población y facilitar el acceso a la atención básica.

A través del Sistema Municipal DIF Naucalpan, brigadas médicas se instalaron en esta zona para ofrecer consultas y orientación a las familias, reafirmando que la salud debe ser un derecho accesible para todos y no un privilegio. La estrategia busca eliminar barreras como la distancia, la falta de recursos económicos o la dificultad para trasladarse a centros de salud.

De acuerdo con información del gobierno municipal, el programa inició el 4 de septiembre de 2025 y, desde entonces, ha recorrido 21 comunidades del municipio, logrando más de 4 mil 500 afiliaciones de personas que ahora cuentan con acceso a atención médica gratuita.

El presidente municipal, Isaac Montoya, informó que este programa no solo continuará, sino que además triplicará su capacidad de atención. Entre los beneficios que se ampliarán se encuentra la consulta médica general ilimitada, acceso a más de 200 medicamentos disponibles, así como servicios odontológicos, exámenes de laboratorio y hasta dos pares de lentes gratuitos al año para quienes estén afiliados.

El alcalde también anunció el inicio del proceso de credencialización oficial, con el propósito de garantizar un acceso ordenado, transparente y eficiente a los servicios médicos que ofrece el programa. Con esta medida, se busca mejorar la organización y asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

Durante la jornada en Presa Totolinga, vecinos acudieron para recibir atención médica y conocer los requisitos de afiliación. Autoridades municipales destacaron que la prevención es uno de los ejes principales de esta estrategia, ya que atender enfermedades de manera oportuna puede evitar complicaciones mayores y mejorar la calidad de vida de la población.

Además de llevar servicios de salud a las colonias, el gobierno local informó que trabaja en el rescate de instalaciones del DIF Naucalpan que permanecían en abandono. Estas acciones forman parte de un plan para fortalecer la infraestructura de atención social y consolidar un servicio más digno, profesional y cercano a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal señaló que continuará trabajando directamente en territorio, visitando distintas colonias para acercar programas y apoyos sociales. La intención es que ninguna familia de Naucalpan se quede sin respaldo en temas fundamentales como la salud.

Con la ampliación de “Impulsando tu Salud”, la administración municipal busca consolidar una política pública enfocada en el bienestar social, priorizando a las comunidades que más lo requieren y fortaleciendo el acceso a servicios médicos básicos en todo el municipio.