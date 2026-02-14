Metro CDMX endurece normas: ¿qué acciones no serán permitidas en vagones y andenes?

Metro CDMX: ¿cuáles son las nuevas normas para mejorar la movilidad en vagones y andenes? (El Economista)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó una actualización de normas internas con el objetivo de reforzar la seguridad y agilizar el tránsito diario de millones de pasajeros en la Ciudad de México. Las medidas buscan reducir incidentes y mejorar la convivencia en espacios de alta concentración.

Autoridades del organismo señalaron que no se trata solo de recomendaciones, sino de disposiciones que serán vigiladas con mayor rigor durante 2026. El llamado principal es a modificar hábitos que generan riesgos y saturación, sobre todo en horas pico.

Metro CDMX: correr y sentarse en el piso ya no estará permitido

Entre las conductas que se buscan erradicar está correr dentro de estaciones, pasillos, escaleras y andenes para alcanzar el tren. Esta práctica, frecuente en horas de alta demanda, provoca empujones y caídas que pueden derivar en accidentes.

También quedará prohibido sentarse en el piso dentro de estaciones o vagones cuando no haya asientos disponibles. El Metro argumenta que estas áreas deben mantenerse despejadas para permitir el flujo continuo de usuarios y facilitar una eventual evacuación.

Metro CDMX actualiza reglas sobre objetos y comportamiento en vagones

Otra medida relevante es la recomendación obligatoria de no portar la mochila en la espalda dentro de vagones saturados. Se pide a los pasajeros colocarla al frente o en el regazo para evitar golpes involuntarios y optimizar el espacio disponible.

Además, a partir de febrero de 2026 se prohíbe el ingreso con globos metálicos a estaciones y andenes, ya que al caer a las vías pueden generar cortocircuitos o interrupciones eléctricas. Las autoridades recordaron que el incumplimiento podrá derivar en sanciones conforme a la normatividad vigente.

Estas disposiciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la cultura cívica dentro del transporte público más utilizado del país. El organismo reiteró que la colaboración de los usuarios será clave para garantizar traslados más seguros y ordenados en la capital.