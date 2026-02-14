Nueva ruta de RTP para estudiantes de la UNAM: horarios, paradas y costo (HistoriMex)

La Red de Transporte Seguro (RTP) amplía el programa Sendero Seguro con una nueva ruta para estudiantes de la UNAM.

El proyecto, impulsado por el Gobierno capitalino, busca reducir la tasa de criminalidad a la que diariamente se enfrentan los jóvenes, que de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la CDMX y el EdoMex son las entidades que enfrentan una mayor incidencia en robos en el transporte público, con 4.29 y 2.30 por cada 100 mil habitantes respectivamente.

¿A qué escuela de la UNAM beneficiará la nueva ruta de RTP?

La nueva ruta de RTP beneficiará a los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, sumándose a más de 20 escuelas de la Universidad Nacional que ya cuentan con su propia ruta de RTP.

La estrategia busca reducir riesgos en el transporte público y brindar mayor tranquilidad a la comunidad estudiantil.

Costo del nuevo RTP para estudiantes del CCH Sur

Los alumnos del CCH Sur podrán acceder a la nueva ruta de RTP, diseñada exclusivamente para este plantel de bachillerato de la UNAM, por un costo de 4 pesos, mediante su Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma con la que acceden a servicios como Metro, Metrobús, Cablebús y otros transportes de la red de transporte de la Ciudad de México.

Nuevo RTP para CCH Sur: horarios y ruta

El servicio de RTP trabajará de lunes a viernes en turno matutino y nocturno:

Turno matutino

6:00 horas: salida del Metro Tasqueña con destino al CCH Sur.6:20 horas: salida del Metro Ciudad Universitaria con destino al CCH Sur.

Turno nocturno

21:15 horas: salida del CCH Sur con destino directo a Metro Mixcoac, Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña.

Este proyecto se suma a las más de 28 escuelas que cuentan con una línea de RTP, entre las que se encuentran otras instituciones además de la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).