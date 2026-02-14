Pensión Bienestar en Edomex: así puedes ubicar los módulos de registro para recibir 6,400 pesos (Programas del Bienestar )

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abrió registro en el Estado de México para quienes aún no reciben el apoyo de 6,400 pesos bimestrales.

Las autoridades confirmaron fechas, calendario y el procedimiento para ubicar los módulos oficiales. El trámite es gratuito y debe realizarse de forma presencial en los centros habilitados.

Para facilitar el proceso, la Secretaría de Bienestar habilitó un sistema en línea donde se puede consultar el módulo según entidad y municipio. También es posible acudir a las oficinas municipales para recibir orientación y verificar requisitos antes del registro. Aquí te explicamos cómo.

Guía paso a paso: ¿Cómo ubicar los módulos en el Estado de México?

Si buscas registrarte en la Pensión para el Bienestar en el Estado de México, es importante ubicar el módulo correcto antes de acudir.

El proceso es sencillo y puede realizarse en línea o de forma presencial. Aquí te explicamos paso a paso cómo localizar el punto de atención más cercano:

1. Ingresa al portal oficial: Accede al sitio web de la Secretaría de Bienestar desde tu celular, tableta o computadora.

2. Selecciona tu entidad: Dentro del buscador de módulos, elige Estado de México como entidad federativa.

3. Elige tu municipio: Selecciona el municipio donde radicas para que el sistema filtre los puntos de atención disponibles.

4. Consulta la dirección exacta: El portal mostrará la ubicación del módulo habilitado, así como datos de referencia para facilitar tu llegada.

5. Verifica requisitos antes de acudir: Revisa la lista de documentos solicitados para evitar contratiempos el día del registro.

Opción presencial: También puedes acudir directamente a las oficinas de Bienestar en tu municipio para recibir orientación sobre el módulo correspondiente y confirmar los requisitos antes de presentarte.





¿Cuándo inicia el registro y cómo será el calendario?

El registro se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero, con atención organizada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del solicitante. La medida busca evitar aglomeraciones y agilizar el proceso en cada sede.

Lunes 16: A, B y C

A, B y C Martes 17: D, E, F, G y H

D, E, F, G y H Miércoles 18: I, J, K, L y M

I, J, K, L y M Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q y R

N, Ñ, O, P, Q y R Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y y Z

S, T, U, V, W, X, Y y Z Sábado 21 y domingo 22: Todas las letras

Horario de atención: 10:00 a 16:00 horas.

¿Qué documentos se necesitan para recibir los 6,400 pesos?

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente, CURP impresa recientemente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.

En caso de que el adulto mayor no pueda acudir por motivos de salud o movilidad, se puede solicitar una visita domiciliaria para completar el trámite correspondiente, conforme a los lineamientos del programa.