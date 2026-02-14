Refuerzan servicios públicos en cinco comunidades de Tlalnepantla

Como parte de las Jornadas Intensivas de Servicios Públicos, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla realizó diversos trabajos de mejoramiento urbano en distintas colonias del municipio, con el objetivo de brindar espacios más seguros, limpios y funcionales para las familias.

Las acciones se llevaron a cabo en la Unidad Habitacional El Cortijo, La Loma, Tlalnemex, la Unidad Habitacional Los Tejavanes y Rancho San Antonio, donde cuadrillas de trabajadores municipales atendieron diferentes necesidades reportadas por los vecinos.

Durante estas jornadas se realizaron labores de bacheo en calles y avenidas, con el fin de mejorar la circulación vehicular y prevenir accidentes. También se dio mantenimiento al alumbrado público, sustituyendo luminarias dañadas para reforzar la seguridad en horarios nocturnos.

Además, se efectuaron trabajos de limpieza de calles, retiro de basura y desazolve en algunos puntos, acciones que ayudan a evitar acumulación de residuos y posibles afectaciones durante la temporada de lluvias. Las brigadas también llevaron a cabo la recuperación de espacios públicos, realizando poda de áreas verdes y mejoramiento de parques y zonas comunes.

En materia ambiental, personal especializado brindó atención ambiental y servicios de salud animal, que incluyeron revisión y orientación para el cuidado responsable de mascotas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también promover el bienestar comunitario.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, supervisó personalmente los trabajos en las colonias intervenidas. Durante su recorrido, destacó que estas jornadas permiten atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la cercanía entre gobierno y comunidad.

El alcalde reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes, asegurando que el mantenimiento constante de calles, espacios públicos y servicios básicos es fundamental para construir una ciudad más ordenada y segura.

Vecinos de las comunidades beneficiadas reconocieron la importancia de estas jornadas, ya que permiten resolver problemáticas que afectan la vida diaria, como calles deterioradas, luminarias apagadas o acumulación de basura en espacios comunes.

Las Jornadas Intensivas de Servicios Públicos forman parte de una estrategia permanente del gobierno municipal para atender distintas zonas del territorio de manera organizada y focalizada, priorizando aquellas que requieren intervención inmediata.

Con estas acciones, la administración municipal busca avanzar en la transformación urbana del municipio, bajo la consigna de fortalecer el bienestar de las familias y mejorar el entorno en cada comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Tlalnepantla reiteró que continuará trabajando para consolidar una ciudad con más servicios, espacios dignos y mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.