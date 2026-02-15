IECM fortalece diálogo con comunidad migrante rumbo a consulta y elecciones de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la comunidad migrante capitalina en Estados Unidos para reforzar los vínculos institucionales y ampliar la participación política de las y los chilangos que residen en el extranjero.

La consejera presidenta del organismo, Patricia Avendaño, se reunió con Juan Carlos Guerrero Anaya, fundador del Club de Chilangos en Los Ángeles, California, y coordinador general del Consejo de Minorías en ese país. Durante el encuentro se abordaron mecanismos para fortalecer la colaboración de cara a los próximos ejercicios democráticos en la capital.

Patricia Avendaño reiteró la disposición del instituto para mantener un diálogo permanente con la comunidad migrante, no solo en Estados Unidos, sino en otros países donde radican personas originarias de la Ciudad de México.

Señaló que este año se desarrollarán procesos relevantes, entre ellos la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, así como los preparativos del Proceso Electoral 2027.

La funcionaria dijo que la consulta estará abierta también a la ciudadanía residente en el extranjero, lo que permitirá a las personas migrantes presentar proyectos, emitir su opinión y participar como observadoras.

Indicó que uno de los objetivos es fortalecer el vínculo entre quienes viven fuera del país y las alcaldías, además de consolidar su participación en la vida democrática local.

En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar las estrategias de difusión y acompañamiento institucional para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de este sector, así como ampliar la colaboración con organizaciones de migrantes.

Juan Carlos Guerrero expuso propuestas orientadas a fortalecer la representación política de las personas originarias de la Ciudad de México que radican en el extranjero. Mencionó la posibilidad de crear concejalías de minorías y de impulsar la figura de un diputado migrante adicional en el Congreso capitalino, en atención al número significativo de chilangas y chilangos que viven fuera del país.

También señaló las dificultades que enfrentan algunas personas migrantes al utilizar la credencial para votar como identificación oficial en México, debido a que el domicilio en el extranjero puede limitar la realización de ciertos trámites. En ese sentido, propuso avanzar hacia el reconocimiento de un domicilio binacional que evite actos de discriminación administrativa.