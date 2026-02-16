Alerta sísmica CDMX: bajarán el volumen en las alarmas de los celulares para el mega simulacro de este 18 de febrero

Alerta sísmica en celulares Se espera que la medida comience a aplicar a partir del próximo simulacro de este miércoles18 de febrero en la CDMX y Zona Metropolitana.

Esta semana, la Ciudad de México y la Zona Metropolitana estarán realizando el primer mega simulacro de este año como parte de los ejercicios de Protección Civil para educar a la población ante los posibles siniestros. Para esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el volumen de la alerta de los celulares se estará reduciendo en esta ocasión, para prevenir pánico y miedo entre la población.

Para que no se asusten...bajarán volumen de alerta sísmica en celulares

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México aseguró que continúan trabajando en la aplicación de las alertas sísmicas en los teléfonos celulares, mismas que comenzaron a implementarse desde el 2025.

“Va a bajar el volumen. Requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital”, señaló la titular del Poder Ejecutivo.

En lo que va de este 2026, la alerta sísmica ya sonó en tres ocasiones en la Ciudad de México y el Estado de México, siendo la primera de ellas el 2 de enero y más reciente el pasado 8 de febrero. Algunas personas se han quejado en redes sociales de que el sonido intenso ha generado momentos de susto y pánico en ciertos sectores de la población, especialmente cuando los movimientos telúricos son leves y no representan alto riesgo.

Mensaje Alerta sísmica El sonido que emiten los celulares ha generado debate por el volumen y los "sustos" que genera.

Por otra parte, también hay personas que consideran que el sonido de alerta debe ser claro y oportuno, ya que, en algunos centros laborales o escolares, el sonido de los megáfonos no siempre se escucha, por lo que el de los celulares se vuelve clave para poder actuar ante un terremoto.

También, se mencionó que el mensaje de “alerta presidencial” estará desapareciendo próximamente y se modificará.

¿Cuándo y a qué hora será el mega simulacro CDMX y EDOMEX?

☝🏼 La prevención se pone en práctica en la #CapitalDeLaTransformación. 🏙️ Este 18 de febrero, a las 11:00 horas, se realizará el #PrimerSimulacro2026 para reforzar cómo actuar ante una emergencia sísmica. 🔊



📋 Registra tu inmueble para participar en este ejercicio de protección… pic.twitter.com/EIlL8OAa7Y — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 16, 2026

La convocatoria se lanzó desde hace unas semanas y se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero (que coincide con el miércoles de ceniza para las y los católicos). La alerta de los teléfonos celulares así como las de los megáfonos en las calles sonará a partir de las 11:00 horas, por lo que se recomienda estar al pendiente y participar, principalmente en centros laborales y estudiantiles.