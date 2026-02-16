Arranca “Mundialito Escolar 2026” en escuelas del Edomex

“Mundialito Escolar 2026”

Con la participación de más de 14 mil escuelas de primaria, secundaria y media superior de la entidad y sumándose a la euforia que trae la Copa Mundial, que se celebrará en nuestro país, arrancó en el Estado de México el torneo de futbol “Mundialito Escolar 2026”. Los secretarios de Educación federal y estatal, Mario Delgado Carrillo y Miguel Ángel Hernández Espejel, dieron la patada inicial.

Con esta actividad, que forma parte del Mundial Social 2026, impulsado por la Presidenta de la republica y respaldado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, más de 3 millones de estudiantes mexiquenses serán parte de una experiencia que promueve la actividad física, la sana convivencia y el espíritu de equipo que caracteriza a este deporte.

Se realizo una ceremonia inaugural en las instalaciones del CONALEP Plantel Lerma, en la cual Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció el impulso que le ha dado el Estado de México al “Mundialito Escolar”

Señalo esta como una oportunidad para que más niñas y mujeres lo practiquen, ya que ellas también han llenado de grandes triunfos al futbol nacional.

Según las palabras del secretario, México tiene el número suficiente de escuelas y de estudiantes que practican este deporte, para tener el torneo escolar de futbol más grande del mundo, según los números de la propia FIFA. Por lo que se invita a los clubes para que haya visorias que ayuden a captar nuevos talentos.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, subrayó que el torneo promueve valores fundamentales: disciplina, esfuerzo, respeto a las reglas, compañerismo y se aprende que el juego limpio es una forma de construir comunidad, tal como lo impulsa la Nueva Escuela Mexicana.

El “Mundialito Escolar EdoMéx 2026” se desarrollará en dos categorías: primaria y secundaria en modalidad 5 contra 5, y media superior en modalidad 11 contra 11, para adecuar la competencia a las características y edades de cada nivel educativo.

De febrero a mayo se llevarán a cabo las etapas intramuros, zonales, regionales, intervalles y estatales, y los equipos que avancen tendrán la oportunidad de participar en la etapa nacional. La final de esta etapa se celebrará del 6 al 8 de junio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.