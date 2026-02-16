Brugada condena violencia contra Rojo de la Vega tras operativo en Cuauhtémoc

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que el reordenamiento del comercio en la vía pública es un proceso complejo que debe conducirse mediante el diálogo y la concertación entre autoridades y comerciantes, con el objetivo de evitar actos de violencia y alcanzar acuerdos duraderos.

Las declaraciones se dieron tras la confrontación registrada entre un grupo de comerciantes y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante un operativo de reorganización del comercio en la vía pública. La mandataria capitalina condenó cualquier agresión, ya sea contra funcionarios públicos o contra particulares, y llamó a privilegiar soluciones pacíficas.

“Son difíciles los reordenamientos, entonces cualquier situación hay que construirla”, expresó la titular del Ejecutivo local al señalar que estos procesos requieren cuidado institucional y alternativas claras para quienes dependen de la actividad comercial en la calle.La jefa del Ejecutivo local sostuvo que, a través de mecanismos de diálogo, el gobierno capitalino ha logrado la recuperación de 26 calles en el Centro Histórico y la reubicación de alrededor de seis mil comerciantes. Indicó que el propósito es ordenar el espacio público sin generar confrontaciones, mediante acuerdos concertados.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que en el caso de los comerciantes instalados en la zona de San Cosme, los permisos no fueron otorgados por la actual administración central ni por la alcaldía, sino que derivan de un acuerdo previo para retirarlos de la Glorieta de Insurgentes en una gestión anterior.

Explicó que tras una manifestación realizada el jueves pasado se pactó una reunión para el viernes por la mañana, en la que los comerciantes presentarían documentación sobre su instalación en San Cosme. Sin embargo, señaló que autoridades de la demarcación no acudieron al encuentro, lo que derivó en el cierre de calles y en la confrontación posterior.

En cuanto al Centro Histórico, el funcionario informó que se ha logrado la liberación total o parcial de vialidades como avenida Juárez, en el tramo de Reforma a Eje Central; 20 de Noviembre, de Venustiano Carranza a Izazaga; Pino Suárez, así como la plaza Pino Suárez. También se reportan reducciones de comercio en José Herrera, Eje Central y Academia, además de la liberación del arroyo vehicular en Correo Mayor y Argentina.

El gobierno capitalino reiteró que continuará acompañando a las alcaldías que soliciten apoyo en procesos de ordenamiento, con la intervención de la Secretaría de Gobierno para facilitar la construcción de acuerdos y prevenir nuevos episodios de violencia.