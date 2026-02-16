¿Buscas empleo en CDMX? El INVEA abre vacantes: requisitos y cómo postularte. (INVEA)

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) lanzó la Primera Convocatoria 2026 para integrarse al Personal Especializado en Funciones de Verificación.

En colaboración con la Secretaría del Trabajo y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y con el objetivo de dar legalidad y certeza al procedimiento, el INVEA abre vacantes para profesionales de diferentes perfiles que deseen integrarse a su equipo de trabajo.

Aquí te decimos cuáles son los requisitos, así como el proceso de postulación.





Requisitos para postularte a una vacante en el INVEA en 2026

De acuerdo con la convocatoria del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), para realizar la postulación a alguna de las vacantes deberás cubrir los siguientes requisitos:

Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos.

Saber conducir automóvil con transmisión estándar y automática.

Contar con licencia vigente para conducir.

No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada.

No haber sido destituido o inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público federal o local.





¿Cómo postularte a una vacante en el INVEA este 2026?

La primera etapa de la convocatoria inicia con un pre-registro al Proceso de Reclutamiento y Selección para Personal Especializado en Funciones de Verificación, anunciado en la página web del INVEA el martes 17 de febrero de 2026.

Además, las y los interesados deben aceptar las bases y procedimientos de esta convocatoria, los cuales podrán consultarse en la página web del INVEA.

¿Qué perfiles profesionales busca el INVEA en su convocatoria 2026 en CDMX?

Los perfiles requeridos para formar parte del Personal Especializado en Funciones de Verificación son aquellos que cuenten con título y cédula profesional de licenciatura en:

Derecho

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniero Arquitecto

Protección Civil

Urbanismo

Planeación Territorial

Desarrollo Metropolitano

Los aspirantes deberán acreditar estudios de nivel licenciatura terminada (Título Profesional y Cédula).

¿Qué es el INVEA y cuál es su función en la CDMX?

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) es el organismo encargado de supervisar que establecimientos y actividades comerciales cumplan con la normatividad vigente en la capital. Su labor busca garantizar orden, legalidad y seguridad en la operación de negocios.

Entre sus funciones se encuentran realizar visitas de verificación administrativa, atender denuncias ciudadanas y aplicar sanciones cuando existen irregularidades. Actúa en coordinación con dependencias locales para fortalecer el cumplimiento de la ley en la Ciudad de México.