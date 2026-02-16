Edomex supera meta de la Semana Estatal de Vacunación con más de 756 mil dosis aplicadas

Edomex supera meta de la Semana Estatal de Vacunación

La campaña de vacunación realizada en la entidad mexiquense logró superar la meta establecida durante la Semana Estatal de Vacunación al aplicar más de 756 mil dosis de diversos biológicos, cifra que casi duplica el objetivo inicial de 400 mil.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que tan solo la vacuna contra sarampión registró 408 mil 198 aplicación de dosis, lo que contribuye a la contención de contagios en territorio y fortalece la protección ante el aumento de casos por este virus.

Entre el 7 y 15 de febrero se instalaron 450 puntos de vacunación gratuita que abarcaron todo el territorio estatal. La secretaria de salud informo que aunque la jornada intensiva concluyó, la aplicación de vacunas continúa de manera permanente en centros de salud y en las unidades médicas del IMSS ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSEMYM.

“Hay suficientes vacunas, nos siguen llegando a nivel federal diariamente, entonces, pueden estar tranquilos en que, si no alcanzaron a acudir a alguno de estos módulos de la semana, pueden acudir a sus centros de salud”, explicó.

El Estado de México acumula más de dos millones de vacunas contra sarampión desde 2025, lo que coloca a la entidad en primer lugar nacional en aplicación de este biológico.