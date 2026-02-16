Estado de México evalúa reconstrucción de vialidades que conectan municipios de la zona norte

Se evalúa reconstrucción de vialidades en el Edomex

Como parte del objetivo de transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, recorrió vialidades que conectan a siete municipios del norte del Estado de México para evaluar y diseñar un diagnóstico de aquellas que requieren de una reconstrucción urgente.

El funcionario recordó que el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es atender los principales problemas de la gente; por ello, la prioridad es que cada metro cuadrado de reconstrucción de vialidades sea en el beneficio de las personas que lo transitan así como de las comunidades de la zona.

Las carreteras que fueron evaluadas son aquellas que conectan con los municipios de Ixtlahuaca, Jiquipilco, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, El Oro, Jocotitlán y Atlacomulco.

Todas las obras en materia de vialidad se realizarán en coordinación con las autoridades municipales, los diputados locales y los ciudadanos para fortalecer su derecho de una movilidad digna a sus destinos diarios.