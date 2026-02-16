Gobernadora Delfina Gómez recibe al Vicealmirante Daniel Escobedo en Mesa de Paz

Durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se contó con la participación por vez primera de el Vicealmirante Daniel Escobedo, recientemente designado Comandante de la Región Naval Central de la Secretaría de Marina. Con la intensión de tratar temas relacionados con el fortalecimiento de la estrategia de seguridad coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

“Agradecemos siempre el acompañamiento de las y los integrantes de las Fuerzas Armadas en estas reuniones”, dijo la gobernadora en redes sociales.

El Vicealmirante cuenta con una amplia experiencia en conducción de operaciones navales, gestión de recursos y coordinación interinstitucional, ha ocupado cargos estratégicos que le han brindado experiencia preparándolo para su actual puesto.