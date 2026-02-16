Gobierno mexiquense reconstruye 108 km del Periférico Norte

Con uso de tecnología de última generación que permite mayor calidad y velocidad el gobierno de Delfina Gómez Álvarez ejecuta la reconstrucción integral de 108 kilómetros Periférico Norte como parte de su proyecto “2026, El Año de las Obras en EdoMex”.

Israel Castañón Murillo, Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que en esta obra se utilizan sistemas de control de precisión y, en algunos casos, tecnología láser, para definir carriles, cortes y transiciones de manera más uniforme para mejorar la superficie de rodamiento.

Además detalló que de manera diaria se colocan entre 700 y 800 metros de nueva carpeta asfáltica, con un ritmo constante de ejecución que tendrá una vida útil aproximada de 10 años.

Estos trabajos se realizan de manera simultánea en cuatro frentes, a lo largo del tramo de Naucalpan a Tepotzotlán; cada uno es atendido por una empresa, lo que representa alrededor de dos mil empleos directos e indirectos.

Esta intervención beneficiará de manera directa a más de 15 millones de personas usuarias, en una vialidad por la que circulan diariamente más de 204 mil vehículos.